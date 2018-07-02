Михаил Грушевский: Черчесову придётся поломать голову, атакующая игра команды беднеет без Жиркова

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 17:00 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 21:00 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика 06.07 БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия МексикаМексика БельгияБельгия ЯпонияЯпония Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Михаил Грушевский: Черчесову придётся поломать голову, атакующая игра команды беднеет без Жиркова

Михаил Грушевский: Черчесову придётся поломать голову, атакующая игра команды беднеет без Жиркова Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Испании (1:1, пен. 4:3).

- Об игре:

Соглашусь с тем, что это был не феерический футбол, как Португалия - Испания или Франция - Аргентина. Вчера мы увидели футбольные шахматы, стратегическая партия. Испанцы выбрали тактику полного доминирования, но им противостоял гроссмейстер в лице Станислава Черчесова, который умеет держать оборону. Сборная России, при видимом как бы подавляющем преимуществе соперника, по большому счёту, не позволила ему создать какие-то существенные угрозы. Даже пропущенный гол, скорее, несчастный случай, нежели логическое следствие преимущества испанцев.

Кому-то нравится такой футбол, кому-то нет. Безусловно, нам всем априори нравится открытый, весёлый футбол. Но это чемпионат мира, 1/8, и если бы мы весело и игриво проиграли, вряд ли бы кто-то превозносил нашу сборную. Говорили бы, что всё встало на свои места, уступили Уругваю и Испании, и выход в плей-офф - стечение обстоятельств. Но Черчесов выиграл эту партию, хоть кому-то и не нравится способ, которым была добыта победа.

Глупо спорить с теми, кто говорит, что мы играли в "автобус", но это был очень современный "автобус", который по рукам и ногам повязал... ну, нельзя назвать это Ferrari, скорее, SEAT, причём на механике. Испанцы играли пешком, они поверили в своё фантастическое преимущество и играли с неким пренебрежением к сопернику, за что и были наказаны.

Конечно, мы изначально мечтали, наверное, перевести игру в серию послематчевых пенальти. Лично я был уверен в Акинфееве и чувствовал, что два пенальти он отразит. Правда, я искренне полагал, что удар Иньесты он возьмёт, поскольку это укладывается в канву чемпионатов мира, когда главные звёзды пенальти не забивают. А так, россияне сыграли просто идеально, учитывая реальное соотношение сил.

- О матче 1/4 финала против Хорватии:

Думаю, это будет принципиально другая игра. Очень важно, что хорваты с датчанами сыграли ровно те же 120 минут, плюс пенальти, так что мы обнулились и в равных условиях. Надеюсь, оба коллектива к игре восстановятся. Меня очень тревожит, что выбыл из строя Юрий Жирков, даже игра против Испании показала, что расклад сил совсем другой, когда Кудряшов вынужден закрывать позицию Жиркова. Думаю, Черчесову придётся поломать голову, ведь атакующая игра команды беднеет без Жиркова, а как вчера сказал отец Черышева, позиция латераля не для Дениса. Но против Хорватии, думаю, дышать будет легче.
Теги: Грушевский Сборная России
Сегодня, 17:04
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(1)
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 18:18) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Ростов»
Без придурочного Жиркова-Сборная и\только сильнее станет!
Так же.как от отсутствия Кокоши,например...

Жирков0давно уже отработаный материал...гумус.. фекаль.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 17:17) #
  • +1
  •  (5)

Хотелось бы послушать мнение Регины Дубовицкой.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
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