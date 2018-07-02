Михаил Грушевский: Черчесову придётся поломать голову, атакующая игра команды беднеет без Жиркова

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|17:00
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|21:00
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|03.07
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|03.07
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|06.07
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия Мексика
|06.07
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция Швейцария
|07.07
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Уругвай Франция
|10.07
|Бразилия Мексика Бельгия Япония
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Швейцария Колумбия Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Михаил Грушевский: Черчесову придётся поломать голову, атакующая игра команды беднеет без Жиркова
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Испании (1:1, пен. 4:3).
- Об игре:
Соглашусь с тем, что это был не феерический футбол, как Португалия - Испания или Франция - Аргентина. Вчера мы увидели футбольные шахматы, стратегическая партия. Испанцы выбрали тактику полного доминирования, но им противостоял гроссмейстер в лице Станислава Черчесова, который умеет держать оборону. Сборная России, при видимом как бы подавляющем преимуществе соперника, по большому счёту, не позволила ему создать какие-то существенные угрозы. Даже пропущенный гол, скорее, несчастный случай, нежели логическое следствие преимущества испанцев.
Кому-то нравится такой футбол, кому-то нет. Безусловно, нам всем априори нравится открытый, весёлый футбол. Но это чемпионат мира, 1/8, и если бы мы весело и игриво проиграли, вряд ли бы кто-то превозносил нашу сборную. Говорили бы, что всё встало на свои места, уступили Уругваю и Испании, и выход в плей-офф - стечение обстоятельств. Но Черчесов выиграл эту партию, хоть кому-то и не нравится способ, которым была добыта победа.
Глупо спорить с теми, кто говорит, что мы играли в "автобус", но это был очень современный "автобус", который по рукам и ногам повязал... ну, нельзя назвать это Ferrari, скорее, SEAT, причём на механике. Испанцы играли пешком, они поверили в своё фантастическое преимущество и играли с неким пренебрежением к сопернику, за что и были наказаны.
Конечно, мы изначально мечтали, наверное, перевести игру в серию послематчевых пенальти. Лично я был уверен в Акинфееве и чувствовал, что два пенальти он отразит. Правда, я искренне полагал, что удар Иньесты он возьмёт, поскольку это укладывается в канву чемпионатов мира, когда главные звёзды пенальти не забивают. А так, россияне сыграли просто идеально, учитывая реальное соотношение сил.
- О матче 1/4 финала против Хорватии:
Думаю, это будет принципиально другая игра. Очень важно, что хорваты с датчанами сыграли ровно те же 120 минут, плюс пенальти, так что мы обнулились и в равных условиях. Надеюсь, оба коллектива к игре восстановятся. Меня очень тревожит, что выбыл из строя Юрий Жирков, даже игра против Испании показала, что расклад сил совсем другой, когда Кудряшов вынужден закрывать позицию Жиркова. Думаю, Черчесову придётся поломать голову, ведь атакующая игра команды беднеет без Жиркова, а как вчера сказал отец Черышева, позиция латераля не для Дениса. Но против Хорватии, думаю, дышать будет легче.
- Об игре:
Соглашусь с тем, что это был не феерический футбол, как Португалия - Испания или Франция - Аргентина. Вчера мы увидели футбольные шахматы, стратегическая партия. Испанцы выбрали тактику полного доминирования, но им противостоял гроссмейстер в лице Станислава Черчесова, который умеет держать оборону. Сборная России, при видимом как бы подавляющем преимуществе соперника, по большому счёту, не позволила ему создать какие-то существенные угрозы. Даже пропущенный гол, скорее, несчастный случай, нежели логическое следствие преимущества испанцев.
Кому-то нравится такой футбол, кому-то нет. Безусловно, нам всем априори нравится открытый, весёлый футбол. Но это чемпионат мира, 1/8, и если бы мы весело и игриво проиграли, вряд ли бы кто-то превозносил нашу сборную. Говорили бы, что всё встало на свои места, уступили Уругваю и Испании, и выход в плей-офф - стечение обстоятельств. Но Черчесов выиграл эту партию, хоть кому-то и не нравится способ, которым была добыта победа.
Глупо спорить с теми, кто говорит, что мы играли в "автобус", но это был очень современный "автобус", который по рукам и ногам повязал... ну, нельзя назвать это Ferrari, скорее, SEAT, причём на механике. Испанцы играли пешком, они поверили в своё фантастическое преимущество и играли с неким пренебрежением к сопернику, за что и были наказаны.
Конечно, мы изначально мечтали, наверное, перевести игру в серию послематчевых пенальти. Лично я был уверен в Акинфееве и чувствовал, что два пенальти он отразит. Правда, я искренне полагал, что удар Иньесты он возьмёт, поскольку это укладывается в канву чемпионатов мира, когда главные звёзды пенальти не забивают. А так, россияне сыграли просто идеально, учитывая реальное соотношение сил.
- О матче 1/4 финала против Хорватии:
Думаю, это будет принципиально другая игра. Очень важно, что хорваты с датчанами сыграли ровно те же 120 минут, плюс пенальти, так что мы обнулились и в равных условиях. Надеюсь, оба коллектива к игре восстановятся. Меня очень тревожит, что выбыл из строя Юрий Жирков, даже игра против Испании показала, что расклад сил совсем другой, когда Кудряшов вынужден закрывать позицию Жиркова. Думаю, Черчесову придётся поломать голову, ведь атакующая игра команды беднеет без Жиркова, а как вчера сказал отец Черышева, позиция латераля не для Дениса. Но против Хорватии, думаю, дышать будет легче.
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