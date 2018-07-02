Бельгия вырвала победу у японцев за 10 секунд до финального свистка

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия МексикаМексика БельгияБельгия ЯпонияЯпония Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Бельгия вырвала победу у японцев за 10 секунд до финального свистка

Сборная Бельгии одержала волевую победу в матче со сборной Японии.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Стадион: Ростов-Арена (Ростов, Россия)

Бельгия – Япония 3:2

Голы: Харагуси, 48, Инуи, 52, Вертонген, 69, Феллайни, 74, Шадли, 90+4

Бельгия: Куртуа, Менье, Вертонген, Компани, Алдервейрелд, Карраско (Феллайни, 65), Де Брёйне, Витсель, Азар, Лукаку, Мертенс (Шадли, 65)

Япония: Кавасима, Сакаи, Наготомо, Йосида, Сёдзи, Сибасаки (Ямагути, 81), Хасебе, Кагава, Инуи, Харагуси (Хонда, 81)

Предупреждения: Сибасаки, 40
Теги: Сборная Бельгии Сборная Японии
Сегодня, 22:53
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23
(2)
№23 Написал: spiri (Сегодня, 23:27) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
обе команды молодцы!!Бельгия,пожалуй,расслабилась сперва,а Куртуа ваще ухо завесил!В концовке,правда,спас свою команду!!Хороший футбол!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№22 Написал: ДЕЁЖ (Сегодня, 23:17) #
  • +5
  •  (9)

Матч,показатель, для многих наших болел,которые жалуются,что наши не играют в атакующий футбол! Когда уступаешь в классе, надо играть по другому! Игры в группах не считаются. Там можно исправить ситуацию. Но в играх на вылет, все по другому!!!
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№21 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Очень жаль япошек,играли на равных.У Бельгии нет баланса,бразильцы их не заметят.

Японцы конечно молорики, но думаю Бельгия просто не настроилась. Им и в этом матче не понадобилась 5 передача, на 3 доехали до победы. С Бразилией будет другая игра.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№20 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 23:13) #
  • +1
  •  (3)
online

Поставил на Бельгию.
Как же я ругался во втором тайме


--------------------
Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№19 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 23:08) #
  • +4
  •  (6)

Чумовая игра, чумовой чемпионат!!!
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№18 Написал: Миша Никулин Россия (Сегодня, 23:07) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Уфа»
Это плохо. Очень жаль Японию.Но они молодцы
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
№17 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 23:05) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Японцы молодцы, играли очень хорошо. Надеюсь, что теперь бельгийцы намотают бразильцев.
Регистрация: 22.02.2013 [жалоба]
№16 Написал: нетрал (Сегодня, 23:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SaintPiter777
Очень жаль Японию !

рано булки расслабили, таких некуй жалеть...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 23:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Очень жаль Японию !
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
№14 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 23:01) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Комментатор не профессионал,визжит как поросенок а если кто то за Японию болел?Уволить!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 23:01) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: belozero
Приятно смотреть такой футбол в отличие от некоторых игр.

Откуда ж вы беретесь, пидормоты


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№12 Написал: SHRЕК (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (1)

япошки крутые им ба нашего таракана трениром они чм выиграли ба
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№11 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 22:59) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Японцев немного жаль. Хорошая команда. Силов им не хватило явно. И тренер сильный. В 1/8 пока самый зрелищный матч
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№10 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 22:58) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отличный матч. Японцы молодцы, чуть не наказали Бельгийцев за самоуверенность, но опыта не хватило подсушить игру. Образцовая контратака и домой самураи.


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№9 Написал: plast Спб (Сегодня, 22:58) #
  • -3
  •  (3)

после матча против польши не желал японцам прохода дальше , но когда надо они играют за себя и за сашку и даже немного жаль что недотерпели
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Очень жаль япошек,играли на равных.У Бельгии нет баланса,бразильцы их не заметят.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:57) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ахуенный матч


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№6 Написал: Toddn13 (Сегодня, 22:57) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Супер матч. А то что на последней пропустила Япония , это расплата за матч с Польшей. Футбольный бог все видит.
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 22:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Уфа»
Да.....
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 22:56) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Супер матч. Япония сыграла великолепно. Но Бельгия..... Классная команда.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:56) #
  • -4
  •  (4)

Отскочила Бельгия.. что ж Неймар, считайте, в полуфинале. У бельгийцев нет центра поля, а у Бразилии есть.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 22:55) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Приятно смотреть такой футбол в отличие от некоторых игр.
Регистрация: 12.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:54) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Офигенный матч, япошек жаль, играли хорошо


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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