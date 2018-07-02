Главный тренер Японии: мы не хотели доводить игру до овертайма и в итоге получили идеальную контратаку в свои ворота

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал поражение своей команды от Бельгии в 1/8 финала."Мы могли выиграть, мы хотели выиграть, но не получилось. В конце мы пропустили такой гол, который не ожидали пропустить. Когда счёт был 2-0, мы хотели забить ещё. У нас были моменты. Мы контролировали игру и мяч, но Бельгия начала играть лучше. Мы хотели сыграть в лучший футбол с Бельгией. Нам удалось заставить Бельгию играть в ее лучший футбол. В концовке мы уже ничего не могли сделать, я считаю. Я не ожидал, что всё так поменяется в концовке.В концовке, когда мы заработали штрафной и угловой, мы хотели победить. Мы не хотели доводить дело до овертайма. Но в концовке мы пропустили идеальную контратаку. Они доставили мяч до наших ворот за какие-то секунды! Это в итоге и решило исход матчаНаши игроки могут хорошо бежать, они в неплохой форме. Но гораздо важнее не то, сколько мы бежим, а как мы играем в пас, как мы действуем на поле.Мне не в чем упрекнуть моих игроков, если мы из-за чего-то и проиграли, возможно, из-за моих решений. Я считаю, что игроки выложились на 100 процентов. Что я им сказал после матча? - Примите душ и отдыхайте. Я поговорю с ними в отеле".