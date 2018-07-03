Предварительный диагноз Жиркова подтверждён - он больше не сыграет на ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Предварительный диагноз Жиркова подтверждён - он больше не сыграет на ЧМ-2018

Защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков прошел дополнительное обследование, которое подтвердило предварительный диагноз - воспаление сухожилия одной из мышц голени.

"Предварительный диагноз Юрия Жиркова подтверждён. В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположение сборной. Точные сроки его восстановления на данный момент неизвестны", — говорится в сообщении сборной России в твиттере.

Ранее Станислав Черчесов сказал, что если диагноз подтвердится, то Жирков больше не примет участия в ЧМ-2018.

Твиттер сборной России
Сегодня, 12:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(3)
№9 Написал: Sesk (Сегодня, 15:00) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: conscience
против Хорватов мало шансов.

Нисколько не меньше, чем с испанцами.
Вот уж не думал, что с Черчесовым можем пройти испанцев. Был неправ. Черчесов - молодец.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
жаль Рауша нельзя вызвать...

Цитата: conscience
Жаль. Но давайте будем реалистами,против Хорватов мало шансов. Слишком неудобная команда для РФ,которая сама спокойно отдаст мяч и будет наказывать. Что-то типо Уругвая.

ну да, ведь хорваты просто феерили с датчанами! там кроме Модрича и Ракитича, да Виды в обороне особо звезд нет! хорваты не сильнее испанцев! Ракитич не лучше Дзюбы, а Головин сейчас не хуже Модрича, а если Дзюба выйдет со старта в паре с Черышевым, то банку то хорватам положат! ну и прессинг, хорваты в лице Модрича и Ракитича прессинг очень не любят и датчане их не плохо повозили, мы можем не хуже!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: casabl (Сегодня, 13:55) #
  • +1
  •  (3)

Два умнички на краях: Юра Жирков и Марик Фернандес.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: Rasmuz (Сегодня, 13:25) #
  • +5
  •  (5)

Здоровья
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 13:18) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Жиркова будет не хватать в игре с хорватами..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: Witt Германия (Сегодня, 13:16) #
  • +3
  •  (3)

Жаль
Регистрация: 10.07.2014 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:16) #
  • +3
  •  (3)
online

conscience

Водное поло. Нападающий рвется к воротам.
Тренер с бортика: Отдай мяч Васе!
Нападающий рвется к воротам.
Тренер: Отдай мяч Васе!!!
Нападающий забивает, поворачивается к тренеру:
- Я же забил.
Тренер (печально): Ты-то забил, а Вася утонул.

Всё может быть, с данами хорваты не впечатлили. То ли настроились силенки экономить, то ли заезженные их лидеры после тяжелого сезона. Спасло их, что даны бить не умеют.
Вскрытие покажет.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 13:14) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
против испанцев шансы вообще стремились к нулю, а получился праздник )) посмотрим
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 12:55) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль. Но давайте будем реалистами,против Хорватов мало шансов. Слишком неудобная команда для РФ,которая сама спокойно отдаст мяч и будет наказывать. Что-то типо Уругвая.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.