Владимир Леонов: cборная Японии осталась довольна условиями проживания и тренировок в Казани

борная Японии, которая в понедельник завершила выступление на чемпионате мира, осталась довольна условиями проживания и тренировок, предоставленными ей в Казани. Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.Японские футболисты в матче 1/8 финала чемпионата мира уступили бельгийцам со счетом 2:3. По ходу второго тайма азиатская команда вела со счетом 2:0, однако европейцы, которые являлись фаворитами встречи, сумели не только сравнять счет, но и забить победный гол на пятой добавленной к основному времени матча минуте. В Казани японская сборная жила и тренировалась на базе футбольного клуба "Рубин"."Хотел бы отметить их аккуратизм во всем, они очень приятные и коммуникабельные люди, - сказал Леонов. - Они скупы на эмоции, что спортсмены, что персонал - скромные во всех смыслах слова люди, но при этом очень четкие, с точки зрения администрирования с ними было очень приятно работать. Мы обоюдно удовлетворены сотрудничеством, все условия для команды, как для основной, так и для юниорской, были предоставлены".