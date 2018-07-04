И попробуйте сказать, что в России плохо! У нас англичане сняли пенальтийное проклятие

Чемпионат мира-2018



1/8 финала



Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)



Колумбия – Англия 1:1 (3:4 по пенальти)



Голы: Мина, 90+3 - Кейн, 57 (пен)

Признаться честно, я уже готовил заголовок «Чемпионат Мины» в честь колумбийского защитника, забившего 3-й гол на турнире и спасшего Колумбию от поражения в основное время. То, что дело дошло до серии пенальти, в принципе должно было гарантировать итоговую колумбийскую победу, но Россия приятно удивляет англичан не только организацией, но и долгожданной победой по 11-метровым.Сборная Англии настолько приучила мир к своим неудачам, что фаворитом во встрече с Колумбией, пожалуй, не считалась, несмотря на потерю Хамеса в команде Пекермана. Ну а с чего бы Англии быть фаворитом? Саутгейт в тренерском мире пока никто, а в составе у англичан отнюдь не Джеррард с Лэмпардом, не Фердинанд с Терри. Хотя Харри Кейн, Джесси Лингард, Деле Алли, Рахим Стерлинг были очень заметны в этом сезоне АПЛ, тогда как колумбийцы по количеству подобных мастеров всё-таки уступают.Поэтому преимущество сборной Англии не должно было сильно удивлять. Британцы с тем же Тунисом начали крайне активно, пусть потом и сбавили. Про Панаму можно умолчать. Колумбия же даже с Сенегалом первый тайм играла в выжидательной манере.Впрочем, выжидать и находиться под серьёзным давлением – это немного разные вещи. Колумбия оказалась не совсем готова к английскому прессингу, с английским скоростям и движению. Команда Пекермана не могла перейти из обороны в атаку и часто просто забрасывала мяч вперёд, где у Фалькао было немного шансов в борьбе с Магуайром и Стоунзом.Англичане не давали свободы Кинтеро – просто маленького колумбийского гения играли плотно, используя его одноногость. Частенько он не успевал нацелить передачу, а порой и просто не находил вариантов впереди, так как все были заняты обороной, а Фалькао находился под опекой сразу трёх защитников. В финальной трети поля Кинтеро всё равно был самым заметным и нанёс 2 удара, но оба получились не особо подготовленными. Пробил, пока не отобрали.Англия, несмотря на хорошо ощутимое преимущество, по сути создала всего 1 момент с ударом головой Кейна. Островитяне старались поддерживать высокий темп, но порой сами за ним не успевали и совершали ошибки. В итоге самым запоминающимся эпизодом в исполнении англичан стал цирковой номер Джордана Хендерсона, который, не будучи скоростным технарём, решил хоть в чём-то быть похожим на Неймара. И если на бразильца вчера Лайюн реально наступил, то здесь Барриос едва ткнул капитана «Ливерпуля», чем вызвал у того смертельные муки.Англичане на этом чемпионате прямо как канадцы в хоккее: агрессивное начало в расчёте на подавление соперника, на гол. Но поскольку повести в счёте Англии не удалось, первым таймом могли быть довольны скорее колумбийцы. Команда Саутгейта не могла играть в подобном темпе весь матч, но очень длинный и энергозатратный отрезок на табло на отразила.Во втором тайме матча с Сенегалом Колумбия поменяла игру и забрала инициативу, потому что победа нужна была именно ей, а соперника устраивала ничья. Здесь команды не были обременены турнирными раскладами, потому инициативу следовало забирать, на что Колумбия была неспособна.В итоге Англия всё-таки конвертировала своё преимущество благодаря неудержимому без фола Харри Кейну и неудачливому Карлосу Санчесу, который удалением и пенальти в первом матче уже навлёк на себя угрозы жизни. Карлос уж слишком очевидно держал английского форварда – если Игнашевича в такой ситуации пронесло, то Санчес явно перебрал с захватами и прыжками, потому катастрофически долгие споры ни к чему не привели. Кейн упрочил лидерство в бомбардирской гонке.Но последующие минут 15-20 смотреть было просто невыносимо. Колумбийцы завелись, начали бить англичан и массово хватать карточки, а их соперник при любом удобном и неудобном случае приукрашивал и придумывал. Хендерсон решил ещё и боднуться в ответ. Валялись и корчили гримасы боли все, а Гейгер не вынимал свисток изо рта и шёл на рекорд Валентина Иванова.Когда игра хоть чуть-чуть возобновилась без свистков, стало понятно, что инициатива англичан никуда не делась. Им удавалось ловить соперника на контратаках, убивать время перекатом мяча. Правда, Кайл Уокер по доброй английской традиции придумал проблемы на ровном месте, но Куадрадо простил.Пекерман бросил вперёд примерно всех нападающих, отправил вперёд Мину и снял с игры Кинтеро. Англичане и тут действовали очень грамотно – открыт для получения мяча был только левый защитник Мохика, который кроссы хорошие делает через раз, а больше в атаке ничего и не умеет.В отличие от ЧМ-2014, Колумбия на этом турнире показала только одну хорошую игру – против Польши. Единственную полную для Хамеса. Но победный гол там забил Йерри Мина. С Сенегалом их спас Йерри Мина. Какие варианты были против англичан? Ну, вы поняли. На 94-й минуте на первом (!) для Колумбии угловом в матче! Причём заработанным зубодробительным залпом Урибе метров с 35. Когда все уже примеривали Англию к Швеции и предвкушали первый за долгое время полуфинал, Мина снова воспарил в воздухе и вбил мяч в ворота вместе с мясом, со Стоунзом и стоявшим на штанге Триппьером. Действительно, всё шло как-то слишком нетипично для Англии: уверенная, солидная и правильная игра с преимуществом в плей-офф, что-то тут не так.Во дополнительном тайме ход игры немного изменился: его Колумбия провела активнее и интереснее, чем основное время. Можно сказать, другого выхода с таким атакующим составом у команды Пекермана и не было, а тут на руку играло добытое психологическое преимущество, которое только увеличивалось с каждой минутой приближения упражнения «Англия бьёт пенальти». У англичан сломалось начало атаки, а Фалькао уже выигрывал верх у Магуайра. Изменить ситуацию мог Гейгер, если бы вручил Бакке вторую жёлтую за глупейший удар после свистка, но не вручил и правильно сделал. К серии пенальти команды всё-таки подошли в полных составах.Да, казалось, что выставить 5 Кейнов на серию пенальти - единственный для Англии способ её выиграть. Давид Оспина, потащивший удар отвратительного сегодня Хендерсона, навесил над англичанами проклятие, но колумбийцы всё отдали сами. Урибе свалился не в ту сторону на тонкой грани между неберущимся гениальным ударом и промахом, а Бакка бесхитростно пробил по центру. Большое жёлтое море не вернётся в Самару. Будет озеро поменьше, шведское. Быть может, подъедут и англичане. Россия, как видно, прекрасная для них страна.: Оспина, Ариас (Сапата, 116), Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес (Урибе, 79), Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Лерма (Бакка, 61), Куадрадо, Фалькао.: Пикфорд, Уокер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Алли (Дайер, 81), Янг (Роуз, 102), Стерлинг (Варди, 88), Кейн.Барриос, 41, Ариас, 52, К. Санчес, 54, Хендерсон, 56, Фалькао, 63, Бакка, 64, Лингард, 69, Куадрадо, 118.