Английские болельщики отмыли надпись на памятнике Черенкову

Английские болельщики отмыли надпись England (Англия) на памятнике легендарному игроку "Спартака" Фёдору Черенкову у стадиона "Открытие Арена" в Москве, пишет "твиттер" Russian ultras. Это слово на памятнике перед матчем Колумбия — Англия написал один из фанатов "трёх львов", его уже задержали.Англичанину будут предъявлены обвинения по статье 20.31 КоАП РФ – "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".