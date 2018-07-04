Казахи, выдавая себя за японцев, соблазнили колумбийскую болельщицу

Гражданка Колумбии, прибывшая в Россию на матчи ЧМ-2018, заявила в полицию на японцев, склонивших ее к групповому сексу.Японцы в итоге оказались гражданами Казахстана.Мужчины выдали себя за японцев, разговаривая при этом по-казахски.Они убедили женщину заняться с ними сексом. Половой акт произошел по взаимному согласию, но колумбийку не устроило то, что процесс снимался на видео. В связи с этим она заявила в полицию. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что подозреваемые - граждане Казахстана.