Россия не направляла британским политикам индивидуальные приглашения на чемпионат мира. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства России в Соединенном Королевстве."Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались. Как известно, решение не посещать турнир на официальном уровне исходило от Лондона. Более того из Великобритании раздавались призывы бойкотировать соревнования, пресса рисовала мрачные картинки подготовки России к турниру", — сообщил представитель посольства.Дипломат также отметил, что в России будут рады принять членов британского правительства, если те решат приехать на мундиаль."Мы никого специально не "завлекаем", но рады дать возможность всем поддержать свою команду. Это касается и представителей Великобритании. Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с тем же гостеприимством, как и игроков сборной Англии и их болельщиков", — заключил представитель посольства.