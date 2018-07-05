Билеты есть на все четвертьфиналы, кроме Россия - Хорватия

По состоянию на 15.40 четверга в наличии есть билеты на все матчи 1/4 финала чемпионата мира за исключением встречи сборных России и Хорватии, которая пройдет 7 июля в Сочи.Причем наибольшее число свободных мест есть на игру Швеции и Англии, которая пройдет в тот же день в Самаре. Объясняться это может тем, что билеты сдают болельщики сборных Германии и Колумбии, которые по турнирной сетке по сетке вполне могли оказаться на месте скандинавов и британцев. А делегация колумбийских болельщиков и вовсе была одной из самых многочисленных из приехавших в Россию.