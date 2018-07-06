Предыгровая тренировка сборной Хорватии перенесена из-за потопа (фото)

Сборная Хорватии из-за сильного дождя в Сочи поменяла место предыгровой тренировки перед матчем с Россией.Хорваты должны были в Адлере провести тренировку, но в итоге перенесли её на поле рядом с "Фиштом", так как с "Фишта" невозможно до Адлера доехать, передает корреспондент