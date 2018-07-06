Динияр Билядетдинов: для Смолова в плане отъезда в Европу еще не все потеряно

Бывший полузащитник "Локомотива", сейчас – футболист литовского "Тракая" Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию об интересе железнодорожников к нападающему "Краснодара" Федору Смолову.- Не знаю, на какое будущее рассчитывает сам Федор, но если футболисту поступает предложение, то нужно учитывать, совпадает ли видение футбола у игрока и тренера. Если, по мнению футболиста, совпадает, то почему бы и не перейти?- Не думаю, что кто-то оценивает игрока исключительно в рамках одного турнира. За футболистами следят на протяжении длительного времени, год-два, так что для Федора в плане отъезда в Европу еще не все потеряно.