Франция стала четвертой сборной, которой в шестой раз удалось выйти в полуфинал ЧМ

В матче четвертьфинала чемпионата мира – 2018 встречались сборные Уругвая и Франции - 0:2.Французская команда в шестой раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Ранее подобное удавалось только трём командам: Германии (13 раз выходила в полуфинал ЧМ), Бразилии (11) и Италии (8)