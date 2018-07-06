Наводнение в Сочи не помешает матчу 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия

6 июля в Сочи прошли сильные ливневые дожди. По данным Гидрометцентра всего за несколько часов в городе выпала треть месячной нормы осадков. В настоящий момент погода в Адлерском районе нормализовалась, прогноз на субботу также благоприятный, осадков в течение дня не ожидается."Ещё накануне было принято решение о том, что предматчевые тренировки сборных России и Хорватии будут перенесены со стадиона "Фишт" на предматчевые тренировочные площадки, чтобы сохранить максимально высокие игровые кондиции поля. За газоном стадиона "Фишт" ведётся постоянное наблюдение и регулярный, надлежащий уход. Нет никаких опасений в том, что поле арены не будет готово к четвертьфинальному матчу между сборными России и Хорватии", — сообщили в пресс-службе оргкомитета "Россия 2018".