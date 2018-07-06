На ЧМ-2018 остались только европейский сборные

6 июля в четвертьфинале чемпионата мира – 2018 сборная Франции обыграла Уругвай (2:0), а Бельгия оказалась сильнее Бразилии (2:1).Таким образом, вылетели сразу две команды из Южной Америки, а все оставшиеся на турнире команды являются европейскими.Завтра пройдут ещё два четвертьфинальных матча, в которых встретятся Швеция с Англией и Россия с Хорватией.