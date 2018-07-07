Гарет Саутгейт: Причина, по которой англичане лучше играют в клубный футбол? Им больше всех платят

Главный тренер сборной Англии прокомментировал победу своей команды над сборной Швеции и поделился мыслями о значении выхода родоначальников футбола в полуфинал чемпионата мира:- Мне выпала большая честь, мы победили сильного соперника. Я общался с футболистами, никто из нас не хотел ехать домой. И я очень горжусь тем, чего мы добились. У нас был сильный коллектив. Против нас играл очень собранный противник. После такой игры, в которой мы выложились физически и психологически, можно точно сказать, что наша молодая команда сделала еще один шаг к зрелости.- Мы команда, которая улучшает свои показатели. Мы знаем, чего добились. Мы добились успеха, потому что все работают максимально напряженно. Все игроки каждый день тренировались и были готовы побеждать. Даже те футболисты, которые не имели много игрового времени. Мы все единый коллектив.- Что еще более замечательно, мы вышли в полуфинал. У нас только 33 процента из всей лиги, откуда мы можем брать игроков. Мы выпустили очень молодых игроков, которые еще в своих клубах не действуют на главных ролях. Но наши игроки играют очень здорово - у них есть менталитет победителя и желание. Швеция сделала эту игру очень сложной для нас, нам пришлось адаптироваться. Я думаю, мы смогли открыть их оборону, могли забить еще, но надо помнить и о том, что нас спасал наш голкипер. Для нас представлять нашу страну - большая честь. Уверен, дома все празднуют по-крупному. Не только нас переполняет чувство гордости.- Это замечательная команда. Мы играли против них четыре года назад на турнире для игроков моложе 21 года. Они выбили Францию, Италию и победили. Эта команда такая же - они выбили Голландию, Германию... Это невероятное достижение. Они готовы друг за друга биться. С ними всегда знаешь, что ожидать. Мы нашли несколько зон, которые мы могли использоваться, таким образом мы забили свои голы, но я испытываю к ним огромное уважение.- Да, ведь мы в полуфинале. Мы хорошо движемся вперед, но лучшие ли мы - покажут грядущие матчи. Мы верим в многих игроков, которым мы даем время. Мы будем продолжать развивать молодых игроков. Никто не видел, как они умеют действовать, до этого чемпионата мира.- Пикфорд - прототип того, что должен из себя представлять вратарь, на мой взгляд. В европейских чемпионатах очень важно уметь играть ногами и действовать выше - у него есть все способности. Нам нужны голкиперы такого уровня. В течение сезона я следил за ним и надеялся, что к турниру он подойдет в хорошей форме. Не думаю, что он сам в это верил, - в первой игре за сборную он больше боялся допустить ошибку, чем провести игру. Матчи на таком уровне дали ему уверенность в себе. Сегодня именно он заслужил эту победу.- Все работали не покладая рук. Надо было наметить идентичность команды, У нас прекрасный менталитет, футболисты скромны, они понимали, насколько их уровень изменился за последнее время. У нас потрясающий штаб и наши помощники, без них я бы ничего не добился. С ними замечательно работать. Когда мы так долго вдали от дома, это чрезвычайно важно. Джо Харт, которого сейчас нет с командой, нам очень здорово помог. Его вклад тоже есть, он спас нас в игре против Словении.- Это лучшие дни в моей тренерской работе. Если подумать о всех, кто доходил на до этого этапа до нас, то эти люди, которые пользуются огромным уважением, - очень сложно сравнивать себя с ними. Надо понимать, что это не мое достижение, это достижение команды. Мы ощущаем тепло из дома, мне нравится наблюдать, как игроки проводят время с семьей, потому что и они привержены к успеху.- Причина, по которой англичане лучше всех играют в клубный футбол? Им больше всех платят. Тренеры премьер-лиги, конечно, повлияли на воспитание молодых игроков. Это помогло нам. Наша система академий тоже заслуживает похвалы. Что еще добавили игроки? У нас просто лучшие игроки. Они болеют за Англию. Некоторые из них до своего попадания в состав ездили за командой болельщиками, - передает слова специалиста корреспондент