Гарет Саутгейт: Причина, по которой англичане лучше играют в клубный футбол? Им больше всех платят

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 21:00 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Гарет Саутгейт: Причина, по которой англичане лучше играют в клубный футбол? Им больше всех платят

Гарет Саутгейт: Причина, по которой англичане лучше играют в клубный футбол? Им больше всех платятГлавный тренер сборной Англии прокомментировал победу своей команды над сборной Швеции и поделился мыслями о значении выхода родоначальников футбола в полуфинал чемпионата мира:

- Мне выпала большая честь, мы победили сильного соперника. Я общался с футболистами, никто из нас не хотел ехать домой. И я очень горжусь тем, чего мы добились. У нас был сильный коллектив. Против нас играл очень собранный противник. После такой игры, в которой мы выложились физически и психологически, можно точно сказать, что наша молодая команда сделала еще один шаг к зрелости.

- Двадцать лет Англии не удавалось выйти в полуфинал, но вы это сделали в своеобразном стиле, не типичном для Англии. У вас хорошая защита, лучший нападающий - это же революция! Думаете уже и о втором чемпионстве для Англии?

- Мы команда, которая улучшает свои показатели. Мы знаем, чего добились. Мы добились успеха, потому что все работают максимально напряженно. Все игроки каждый день тренировались и были готовы побеждать. Даже те футболисты, которые не имели много игрового времени. Мы все единый коллектив.

- Своей игрой вы объединяете всю страну...

- Что еще более замечательно, мы вышли в полуфинал. У нас только 33 процента из всей лиги, откуда мы можем брать игроков. Мы выпустили очень молодых игроков, которые еще в своих клубах не действуют на главных ролях. Но наши игроки играют очень здорово - у них есть менталитет победителя и желание. Швеция сделала эту игру очень сложной для нас, нам пришлось адаптироваться. Я думаю, мы смогли открыть их оборону, могли забить еще, но надо помнить и о том, что нас спасал наш голкипер. Для нас представлять нашу страну - большая честь. Уверен, дома все празднуют по-крупному. Не только нас переполняет чувство гордости.

- Что вы думаете о Швеции в этом матче?

- Это замечательная команда. Мы играли против них четыре года назад на турнире для игроков моложе 21 года. Они выбили Францию, Италию и победили. Эта команда такая же - они выбили Голландию, Германию... Это невероятное достижение. Они готовы друг за друга биться. С ними всегда знаешь, что ожидать. Мы нашли несколько зон, которые мы могли использоваться, таким образом мы забили свои голы, но я испытываю к ним огромное уважение.

- Англия одна из лучших команд из четырех оставшихся?

- Да, ведь мы в полуфинале. Мы хорошо движемся вперед, но лучшие ли мы - покажут грядущие матчи. Мы верим в многих игроков, которым мы даем время. Мы будем продолжать развивать молодых игроков. Никто не видел, как они умеют действовать, до этого чемпионата мира.

- Пикфорд провел сегодня сильный матч...

- Пикфорд - прототип того, что должен из себя представлять вратарь, на мой взгляд. В европейских чемпионатах очень важно уметь играть ногами и действовать выше - у него есть все способности. Нам нужны голкиперы такого уровня. В течение сезона я следил за ним и надеялся, что к турниру он подойдет в хорошей форме. Не думаю, что он сам в это верил, - в первой игре за сборную он больше боялся допустить ошибку, чем провести игру. Матчи на таком уровне дали ему уверенность в себе. Сегодня именно он заслужил эту победу.

- Раньше вы говорили, что команда еще не состоялась. Так как же мы оказались в такой ситуации?

- Все работали не покладая рук. Надо было наметить идентичность команды, У нас прекрасный менталитет, футболисты скромны, они понимали, насколько их уровень изменился за последнее время. У нас потрясающий штаб и наши помощники, без них я бы ничего не добился. С ними замечательно работать. Когда мы так долго вдали от дома, это чрезвычайно важно. Джо Харт, которого сейчас нет с командой, нам очень здорово помог. Его вклад тоже есть, он спас нас в игре против Словении.

- Что это достижение означает лично для вас? С чем это можно сравнить?

- Это лучшие дни в моей тренерской работе. Если подумать о всех, кто доходил на до этого этапа до нас, то эти люди, которые пользуются огромным уважением, - очень сложно сравнивать себя с ними. Надо понимать, что это не мое достижение, это достижение команды. Мы ощущаем тепло из дома, мне нравится наблюдать, как игроки проводят время с семьей, потому что и они привержены к успеху.

- Насколько тренеры английской премьер-лиги повлияли на игроков сборной Англии? Потому что лига у нас всегда была сильнее, чем сборная команда.

- Причина, по которой англичане лучше всех играют в клубный футбол? Им больше всех платят. Тренеры премьер-лиги, конечно, повлияли на воспитание молодых игроков. Это помогло нам. Наша система академий тоже заслуживает похвалы. Что еще добавили игроки? У нас просто лучшие игроки. Они болеют за Англию. Некоторые из них до своего попадания в состав ездили за командой болельщиками, - передает слова специалиста корреспондент Rusfootball.info
Теги: сборная Англии сборная Швеции Саутгейт
Сегодня, 20:17
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№2 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 20:37) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Да говно вы уже давно в футболе.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В смысле?
Когда последний раз хоть кто то из англичан поднимал над головой чашку ЛЧ?
АПЛ конечно самая зрелищная. Но как дело доходит до ЛЧ то все
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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