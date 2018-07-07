Хорватия по пенальти обыграла Россию и сыграет с Англией в полуфинале чемпионата мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 1:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Хорватия по пенальти обыграла Россию и сыграет с Англией в полуфинале чемпионата мира

Сборная России в матче 1/4 финала чемпионата мира в серии пенальти уступила Хорватии. В полуфинале хорваты сыграют с Англией.

Чемпионат мира-2018

1/4 финала

Стадион: Фишт (Сочи, Россия)

Россия – Хорватия 2:2 (3:4)

Гол: Черышев, 32, Фернандес, 115 - Крамарич, 40, Вида, 102

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Кузяев, Головин (Дзагоев, 103), Черышев (Смолов, 67), Самедов (Ерохин, 54), Дзюба (Газинский, 80)

Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлука, 97), Вида, Ловрен, Стринич (Пиварич, 75), Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Перишич (Брозович, 63), Манджукич

Предупреждения: Ловрен, 35, Стринич, 38, Врсалько, 85, Вида, 102, Газинский, 109, Пиварич, 114
Теги: Сборная Хорватии Сборная России
Вчера, 23:50
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145
(5)
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№145 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 00:33) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как говорится- Не знаю то ли от радости напиться, то ли от разочарования... Спасибо КОМАНДЕ!!!
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№144 Написал: oblom (Сегодня, 00:32) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Действительно маразм. Два десятка мужиков в своё удовольствие на свежем воздухе занимается физкультурой ,пиная кожаную болванку. Разрешая толпе наблюдать за своими телодвижениями на газоне , эти два десятка мужиков становятся миллионерами , а толпе за это пиво за их же счет. Ещё за счёт этого быдла, под названием болельщик , обогащаются всякие коррумпированные ФИФА и прочие около спортивные организации.
Ну чем не педарастия переживать за посторонних потных мужиков и молиться на них ? Ну идиотизм же !?

Ты не дурак,ты полудурок.Дуракам хоть пенсию платят по инвалидности,а тебе нет.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№143 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:30) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Белый Лис
ластелинОвец,
по-моему ты в чем-то даже полезен
на твоем примере человек разумный сразу видит, что за русофобское говно, способное строчить только по 10 раз выдержки из методички, у нас изображает оппозицию


Ты надоел вонять под моими комментариями. Иди лучше следи за своим сыном нищебродом, которого ты обрек на нищенское выживание в России. И готовься завтра пахать на своей работе за 35 тыс рублей.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№142 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 00:28) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ластелинОвец
Цитата: molot327
Спасибо, Сборная!


За что спасибо? Им миллионы за бесполезную бегатню за мячиком. Тебе то что? Писец, какие отбитые..

А что тебе, овце, объяснять прописные истины? Ты же их все равно не поймешь.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№141 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dima0501
Ну вот что требовалось доказать. Вся это псевдо патриотическая истерия закончилась.А заслужила ли наша сборная выхода в полуфинал? Нет! Бились? Да! Претензий к игрокам кроме смолова нет,но игра по большому счету в атаке не поставлена,ну и конечно нет достаточного количества мастеровитых игроков.

Не меньше, чем Хорваты. То, что нет звезд мирового уровня - это как раз и подкупает, бились до последнего, Черчесову респект, до турнира казалось это будет позор, а тут практически чудо.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№140 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Упрекнуть не в чем.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№139 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:27) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: werty1001
Не нравится футбол - не смотри.


Дело не в том, что мне футбол не нравится. Мне он нравится, ибо в противном случае я бы его не смотрел. Я его воспринимаю как кино. Я не буду орать, нажираться, плакать из-за футбола. Я просто офигеваю с патриотического угара у населения. У нас украли пенсии, повысили НДС, страна в жопе.. А быдло тупо радуется тому, что сборная куда-то там вышла.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№138 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: belozero
Манджукич может, а с Артемкой что не так?
у него спроси...силёнок не хватает я думаю,

Дзюба замене был не рад


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№137 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 00:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас наши руководители РФС скажут,что у нас все правильно идет,что наши футболисты растут и мы будем сидеть в том же болоте,что и прежде.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№136 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:25) #
  • 0
  •  (6)
online

ластелинОвец,
по-моему ты в чем-то даже полезен
на твоем примере человек разумный сразу видит, что за русофобское говно, способное строчить только по 10 раз выдержки из методички, у нас изображает оппозицию
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№135 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:25) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dima0501
Ну вот что требовалось доказать. Вся это псевдо патриотическая истерия закончилась.А заслужила ли наша сборная выхода в полуфинал? Нет! Бились? Да! Претензий к игрокам кроме смолова нет,но игра по большому счету в атаке не поставлена,ну и конечно нет достаточного количества мастеровитых игроков.


Согласен. Один из немногих адекватных в стране. Игра сборной России - днище днищенское. Весь этот поцреотический угар у населения просто удивляет laughing Как же мало людям нужно для счастья.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№134 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ластелинОвец
Действительно маразм. Два десятка мужиков в своё удовольствие на свежем воздухе занимается физкультурой ,пиная кожаную болванку. Разрешая толпе наблюдать за своими телодвижениями на газоне , эти два десятка мужиков становятся миллионерами , а толпе за это пиво за их же счет. Ещё за счёт этого быдла, под названием болельщик , обогащаются всякие коррумпированные ФИФА и прочие около спортивные организации.
Ну чем не педарастия переживать за посторонних потных мужиков и молиться на них ? Ну идиотизм же !?

Зануда, вся жизнь человечества идиотизм и ничего. Так можно описать любую деятельность человека. Не нравится футбол - не смотри.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№133 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:22) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Действительно маразм. Два десятка мужиков в своё удовольствие на свежем воздухе занимается физкультурой ,пиная кожаную болванку. Разрешая толпе наблюдать за своими телодвижениями на газоне , эти два десятка мужиков становятся миллионерами , а толпе за это пиво за их же счет. Ещё за счёт этого быдла, под названием болельщик , обогащаются всякие коррумпированные ФИФА и прочие около спортивные организации.
Ну чем не педарастия переживать за посторонних потных мужиков и молиться на них ? Ну идиотизм же !?


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№132 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:22) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: ластелинОвец
Джанни Родари в 1951 г. написал сказку "Приключения Чиполлино"

Расскажи это Ололеше, когда будешь по привыке за щеку у него брать.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№131 Написал: dima0501 (Сегодня, 00:22) #
  • -4
  •  (8)
online

Ну вот что требовалось доказать. Вся это псевдо патриотическая истерия закончилась.А заслужила ли наша сборная выхода в полуфинал? Нет! Бились? Да! Претензий к игрокам кроме смолова нет,но игра по большому счету в атаке не поставлена,ну и конечно нет достаточного количества мастеровитых игроков.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
№130 Написал: Игорёк (Сегодня, 00:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Смолов что с Испанией по центру бил,но тогда просто повезло,что сейчас опять по центру,он по углам бить боится?
Регистрация: 1.01.2017 [жалоба]
№129 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:21) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я , как правило - всегда корректен , но то , что сделал Смолов - подлость , плевок в душу , как хотите . Думаете я предвзят ? Ничуть . У меня нет ни малейших претензий к незабившему пенальти Фернандесу . Парень бил куда хотел , промахнулся - бывает . За свою долгую жизнь я сотни пенальти в стиле Паненка видел ( многие были не забиты ) , но ! все они бились по центру ворот , в расчёте на прыжок вратаря в угол , в этом вся суть такого удара . Вдумайтесь , впервые в истории сборная реально может выйти в полуфинал , мля , ЧМ ! Мы там больше и не будем , скорее всего и тут выходит незапыхавшийся , свежий игрок ( не хочется его так называть ) весь в татухах и понтах и что ? Вратарь прыгает в угол , садится на жопу и ждёт когда к нему прилетит "черпачок " от этого урода . Мля , как в раздевалке смотреть в глаза умиравшим на поле партнёрам ? Гори в аду , Федя . Ты , сучёнок , умудрился насрать в душу сотне миллионов россиян , гордись , урод . Я не расстроен , я - возмущён , искренне . Не прощу . Только за понты дешёвые .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№128 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:21) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Джанни Родари в 1951 г. написал сказку "Приключения Чиполлино" высмеив, Италию столетней давности:

"Принц устроил большой ФУТБОЛЬНЫЙ праздник.
- Моим подданным необходимы развлечения, - решил принц Лимон, - тогда им некогда будет думать о своих бедах и нуждах."


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№127 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:21) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: utekay
у него спроси...силёнок не хватает я думаю,

Я думаю и дохлый Дзюба был бы полезнее свежего Смолова, который выглядел так, будто всю жизнь играл в водное поло, и вдруг его выпустили на футбольное поле...
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№126 Написал: pasol (Сегодня, 00:20) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Все играли, даже лучше, чем могли, кроме двух СМО ( Смолова и Смольникова) или ЧМО... Кроме них, всем СПАСИБО!

А кому не нравиться, отправляйтесь в К.Е.М.ъ!
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№125 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:20) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Белый Лис
если для тебя футбол это 22 потных мужика?


А что для тебя футбол, нищеброд? laughing 44 потных мужика? Это просто игра. И только отбитые тупые животные типа тебя устраивают истерику из-за простой игры.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№124 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 00:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы за эту игру!!!Спасибо вообще надо сказать изначально жребию и тот кто вытащил эти команды по жребию.По поводу бились ,а как по другому когда играют дома.
Вот мой пост который был ранее после игры с Испанией....

С победой!!!Это именно тот случай когда игра забывается а результат остаётся.
Но в такой автобус совсем играть нельзя рассчитывая на серию пенальти это всегда латереея 50 на 50 и удача конечно,но это удача в любой момент может отвернутся если только на неё рассчитывать.

Будьте адекватными, удачи всем!!!


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№123 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 00:18) #
  • +5
  •  (5)
online

Не понял безграничную веру Черчесова в Смолова. Смолов провел все игры, но ни одного полезного действия, а сегодня вообще играли вдесятером, после его выхода на замену. Дзюбу и Черышева не надо было менять.


--------------------
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." (с) Фаина Раневская
Регистрация: 25.06.2009 [жалоба]
№122 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:18) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: belozero
Манджукич может, а с Артемкой что не так?

у него спроси...силёнок не хватает я думаю,


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№121 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 00:18) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ладно, черт с ним, с верблюдом. За такие поражения не стыдно. Остальным, я имею в виду. Спасибо команде. В целом и общем-достойно смотрелись.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№120 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 00:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay

Дзюба не может 90 минут бегать,

Манджукич может, а с Артемкой что не так?
Регистрация: 12.09.2007 [жалоба]
№119 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:16) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: ластелинОвец
Ты их состав видел? Большинство игроков из топовых команд Англии + молодые.

Ты, голубой олень, что ты в этом понимаешь, если для тебя футбол это 22 потных мужика? Закрой свое цыганское иблище и вали жри свой студенческий доширак, п***к.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№118 Написал: N-52 (Сегодня, 00:16) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Достойно . Позора нет. Хорватам победить в полуфинале. Всем спокойной ночи.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№117 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 00:16) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ребята молодцы! За то, что уже в доп.время пошли, отыгрались, чуть победу не вырвали (удар Зобнина вратарь достал) просто герои. А пенальти... С Испанией все забили, а здесь не вышло...
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№116 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:15) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 91800bsp
Давно Англия топовой стала?

Ты их состав видел? Большинство игроков из топовых команд Англии + молодые.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
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