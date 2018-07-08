Ведран Чорлука: если бы Россия прошла в полуфинал, это было бы справедливо. Браво!

Защитник "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира в серии пенальти не скупился на комплименты сопернику, передаёт из Сочи- Если бы мы проиграли, я бы сказал браво России. Если выбирать единственную команду , которой бы я хотел проиграть, это Россия.- Пенальти, потому что игра была такой, как мы и ожидали. Мы доминировали, они отнимали мяч. Во втором дополнительном тайме они начали играть гораздо лучше нас, прессинговать, сделали счёт 2:2. Последние 3-4 минуты были шансом для России выиграть матч.- У него не было травмы, у него была судорога икры. На пенальти он показал, что в порядке.- Не знаю, может, Субашич прочитал. Смолов хотел бить хитро. Это иногда получается, иногда нет. Конечно, ему очень тяжело, но для меня он топ-игрок. Не надо сейчас говорить, что он ошибся. Получилось так, как получилось.- И мы хотим, но будет очень тяжело. Англия - хорошая молодая команда, надо восстановиться после этой игры психологическии и физически. Думаю, у нас отличная команды. Надеюсь, в этой игре у нас не будет овертайма или пенальти.- Я не знаю. Водка - всегда хороший выбор, так что, может, двойную.- Я думаю, вы все ошибались. Вы смотрели товарищеские игры, но в них нет такого настроя. Я каждую неделю играл с этими соперниками, так что знал, что у них есть качество. Они просто не верили, потому что страна не верила в них. Но они показали, что они хорошая команда, команда с яйцами. Я могу сказать браво. Если бы они были в полуфинале, это было бы справедливо. Как справедливо и то, что в полуфинале мы.