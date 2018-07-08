Чума во время пира. Сейчас не до ненависти к Смолову

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Чума во время пира. Сейчас не до ненависти к Смолову
Главный герой фильма «Тренер» не забил решающий пенальти и попал под болельщицкий гнёт. Его сыграл Данила Козловский, он же был и режиссёром, и сценаристом, и продюсером фильма. Фёдор Смолов выступил похожим образом: он сыграл решающую роль, написал в голове сценарий рокового пенальти и по-продюсерски подал эту историю в интервью. И всем этим наказал себя хуже любых болельщицких проклятий, для которых сейчас не время и не место.
В 2 годах жизни сборной Станислава Черчесова не стоит искать логику: сперва Федя был в ней безусловным лидером атаки, забивал и ехал на главный турнир в своей жизни как главная надежда. Но в итоге стал тем, кто надежду в четвертьфинале похоронил.
Я не хочу в очередной раз тыкать в грехи Смолова. Скорее хотелось написать что-то типа «Отстаньте от Смолова. Он наказал себя сам». Ну сами посудите. Пока всей команде говорят спасибо, пока всеми гордятся, тебя костерят. Партнёры, чьи усилия ты перечеркнул, могут поддержать, но внутреннее восприятие тебя у них не могло не поменяться. Пока Головин и, прости господи, Кутепов, будут мелькать в новостях применительно к европейским клубам, ты будешь думать, у кого больше шансов на чемпионство: у «Краснодара», «Локомотива» или «Зенита»?
И самая большая паршивость ситуации в осознании того, какой ты идиот, когда исправить уже ничего нельзя. Когда Субашича уже не удалось взять на понт, когда ты после трогательного одиночества на поле уже дал странное пафосное интервью про Джордана, которые всем и запомнится, чтобы ты ни говорил дальше.
Несмотря на это интервью, я уверен, что Федя очень переживает. Ему сейчас тяжелее всех. Он спустил в унитаз главный шанс своей жизни вместе с главным шансом целой страны. Повзрослевший Смолов – отнюдь не глупый парень. И неравнодушный. Так что себя он казнит куда жёстче, чем вы своими гневными комментариями в Инстаграме.
Он может играть следующие 3 года на таком же высоком уровне, как предыдущие, но это уже не будет никого волновать. В чём-то история схожа с Глушаковым: человек много лет играл важную роль, но попал в игровую яму и не смог из неё выбраться. Но если Денису это стоило личной поездки на чемпионат мира, то Фёдору это стоило полуфинала для страны.
Теперь очередной его гол будет сопровождаться упрёком «Что же ты так на чемпионате мира не играл?». Никто не говорит, что Филимонов был хорошим вратарём, все сразу вспоминают его ошибку в «Лужниках». Федя войдёт в историю как парень, вхолостую отбегавший главный турнир в истории страны, решивший выпендриться в самый важный для него момент, а потом в одиночестве на поле не придумавший ничего лучше, чем задвинуть про Джордана.
И эту драму, которая похоронила европейскую карьеру и сделала самым ненавидимым игроком страны, Федя сыграл, спродюсировал, срежиссировал сам. Объективно к этому всё шло: он был никакущим весь ЧМ, он плохо пробил пенальти с Испанией. Он мог и должен был сделать больше, даже если почему-то был не в форме, даже если не подходила тактика, с помощью огня, который исходил от того же Дзюбы. Я, конечно, не из тех, кто не заметил, как Федя отработал против Бускетса, и говорит, что он проходил пешком все матчи. Но другие выходили на поле умирать, а Федя всего лишь выкладывался и работал. Самое ужасное - это когда такого шанса больше не будет, а ты даже не сделал всё, чтобы его использовать.
Я хотел, но не смог написать, почему от Смолова надо отстать. Он провёл турнир так, что даже непонятно, за что зацепиться при оправдании. Жалость к человеку, который попал в такое положение, тут тоже не перевешивает. Но я всё же считаю, что Смолова надо оставить в покое по причине, не связанной с ним.
Просто не тратьте своё время на негатив, которого в жизни россиян и так с лихвой. Праздник футбола скоро закончится, весёлые иностранцы уедут, а мы снова окунёмся в болото своих проблем. Сборная, вполне возможно, снова начнёт играть как в контрольных матчах. Поэтому вместо хэйта Смолова давайте лучше говорить спасибо нашим игрокам и гордиться нашей командой – у нас такая возможность появляется так редко, что тратить время на разносы Феди просто глупо, ведь они уже ничего не изменят - свои уроки он извлечёт и сам, только вряд ли когда-нибудь сможет продемонстрировать это в схожем по значимости матче. Вам не жалко его, но пожалейте хотя бы себя и своих близких.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
В 2 годах жизни сборной Станислава Черчесова не стоит искать логику: сперва Федя был в ней безусловным лидером атаки, забивал и ехал на главный турнир в своей жизни как главная надежда. Но в итоге стал тем, кто надежду в четвертьфинале похоронил.
Я не хочу в очередной раз тыкать в грехи Смолова. Скорее хотелось написать что-то типа «Отстаньте от Смолова. Он наказал себя сам». Ну сами посудите. Пока всей команде говорят спасибо, пока всеми гордятся, тебя костерят. Партнёры, чьи усилия ты перечеркнул, могут поддержать, но внутреннее восприятие тебя у них не могло не поменяться. Пока Головин и, прости господи, Кутепов, будут мелькать в новостях применительно к европейским клубам, ты будешь думать, у кого больше шансов на чемпионство: у «Краснодара», «Локомотива» или «Зенита»?
И самая большая паршивость ситуации в осознании того, какой ты идиот, когда исправить уже ничего нельзя. Когда Субашича уже не удалось взять на понт, когда ты после трогательного одиночества на поле уже дал странное пафосное интервью про Джордана, которые всем и запомнится, чтобы ты ни говорил дальше.
Несмотря на это интервью, я уверен, что Федя очень переживает. Ему сейчас тяжелее всех. Он спустил в унитаз главный шанс своей жизни вместе с главным шансом целой страны. Повзрослевший Смолов – отнюдь не глупый парень. И неравнодушный. Так что себя он казнит куда жёстче, чем вы своими гневными комментариями в Инстаграме.
Он может играть следующие 3 года на таком же высоком уровне, как предыдущие, но это уже не будет никого волновать. В чём-то история схожа с Глушаковым: человек много лет играл важную роль, но попал в игровую яму и не смог из неё выбраться. Но если Денису это стоило личной поездки на чемпионат мира, то Фёдору это стоило полуфинала для страны.
Теперь очередной его гол будет сопровождаться упрёком «Что же ты так на чемпионате мира не играл?». Никто не говорит, что Филимонов был хорошим вратарём, все сразу вспоминают его ошибку в «Лужниках». Федя войдёт в историю как парень, вхолостую отбегавший главный турнир в истории страны, решивший выпендриться в самый важный для него момент, а потом в одиночестве на поле не придумавший ничего лучше, чем задвинуть про Джордана.
И эту драму, которая похоронила европейскую карьеру и сделала самым ненавидимым игроком страны, Федя сыграл, спродюсировал, срежиссировал сам. Объективно к этому всё шло: он был никакущим весь ЧМ, он плохо пробил пенальти с Испанией. Он мог и должен был сделать больше, даже если почему-то был не в форме, даже если не подходила тактика, с помощью огня, который исходил от того же Дзюбы. Я, конечно, не из тех, кто не заметил, как Федя отработал против Бускетса, и говорит, что он проходил пешком все матчи. Но другие выходили на поле умирать, а Федя всего лишь выкладывался и работал. Самое ужасное - это когда такого шанса больше не будет, а ты даже не сделал всё, чтобы его использовать.
Я хотел, но не смог написать, почему от Смолова надо отстать. Он провёл турнир так, что даже непонятно, за что зацепиться при оправдании. Жалость к человеку, который попал в такое положение, тут тоже не перевешивает. Но я всё же считаю, что Смолова надо оставить в покое по причине, не связанной с ним.
Просто не тратьте своё время на негатив, которого в жизни россиян и так с лихвой. Праздник футбола скоро закончится, весёлые иностранцы уедут, а мы снова окунёмся в болото своих проблем. Сборная, вполне возможно, снова начнёт играть как в контрольных матчах. Поэтому вместо хэйта Смолова давайте лучше говорить спасибо нашим игрокам и гордиться нашей командой – у нас такая возможность появляется так редко, что тратить время на разносы Феди просто глупо, ведь они уже ничего не изменят - свои уроки он извлечёт и сам, только вряд ли когда-нибудь сможет продемонстрировать это в схожем по значимости матче. Вам не жалко его, но пожалейте хотя бы себя и своих близких.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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