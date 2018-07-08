Чума во время пира. Сейчас не до ненависти к Смолову

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Чума во время пира. Сейчас не до ненависти к Смолову

Главный герой фильма «Тренер» не забил решающий пенальти и попал под болельщицкий гнёт. Его сыграл Данила Козловский, он же был и режиссёром, и сценаристом, и продюсером фильма. Фёдор Смолов выступил похожим образом: он сыграл решающую роль, написал в голове сценарий рокового пенальти и по-продюсерски подал эту историю в интервью. И всем этим наказал себя хуже любых болельщицких проклятий, для которых сейчас не время и не место.



В 2 годах жизни сборной Станислава Черчесова не стоит искать логику: сперва Федя был в ней безусловным лидером атаки, забивал и ехал на главный турнир в своей жизни как главная надежда. Но в итоге стал тем, кто надежду в четвертьфинале похоронил.

Я не хочу в очередной раз тыкать в грехи Смолова. Скорее хотелось написать что-то типа «Отстаньте от Смолова. Он наказал себя сам». Ну сами посудите. Пока всей команде говорят спасибо, пока всеми гордятся, тебя костерят. Партнёры, чьи усилия ты перечеркнул, могут поддержать, но внутреннее восприятие тебя у них не могло не поменяться. Пока Головин и, прости господи, Кутепов, будут мелькать в новостях применительно к европейским клубам, ты будешь думать, у кого больше шансов на чемпионство: у «Краснодара», «Локомотива» или «Зенита»?

И самая большая паршивость ситуации в осознании того, какой ты идиот, когда исправить уже ничего нельзя. Когда Субашича уже не удалось взять на понт, когда ты после трогательного одиночества на поле уже дал странное пафосное интервью про Джордана, которые всем и запомнится, чтобы ты ни говорил дальше.

Несмотря на это интервью, я уверен, что Федя очень переживает. Ему сейчас тяжелее всех. Он спустил в унитаз главный шанс своей жизни вместе с главным шансом целой страны. Повзрослевший Смолов – отнюдь не глупый парень. И неравнодушный. Так что себя он казнит куда жёстче, чем вы своими гневными комментариями в Инстаграме.

Он может играть следующие 3 года на таком же высоком уровне, как предыдущие, но это уже не будет никого волновать. В чём-то история схожа с Глушаковым: человек много лет играл важную роль, но попал в игровую яму и не смог из неё выбраться. Но если Денису это стоило личной поездки на чемпионат мира, то Фёдору это стоило полуфинала для страны.

Теперь очередной его гол будет сопровождаться упрёком «Что же ты так на чемпионате мира не играл?». Никто не говорит, что Филимонов был хорошим вратарём, все сразу вспоминают его ошибку в «Лужниках». Федя войдёт в историю как парень, вхолостую отбегавший главный турнир в истории страны, решивший выпендриться в самый важный для него момент, а потом в одиночестве на поле не придумавший ничего лучше, чем задвинуть про Джордана.



И эту драму, которая похоронила европейскую карьеру и сделала самым ненавидимым игроком страны, Федя сыграл, спродюсировал, срежиссировал сам. Объективно к этому всё шло: он был никакущим весь ЧМ, он плохо пробил пенальти с Испанией. Он мог и должен был сделать больше, даже если почему-то был не в форме, даже если не подходила тактика, с помощью огня, который исходил от того же Дзюбы. Я, конечно, не из тех, кто не заметил, как Федя отработал против Бускетса, и говорит, что он проходил пешком все матчи. Но другие выходили на поле умирать, а Федя всего лишь выкладывался и работал. Самое ужасное - это когда такого шанса больше не будет, а ты даже не сделал всё, чтобы его использовать.

Я хотел, но не смог написать, почему от Смолова надо отстать. Он провёл турнир так, что даже непонятно, за что зацепиться при оправдании. Жалость к человеку, который попал в такое положение, тут тоже не перевешивает. Но я всё же считаю, что Смолова надо оставить в покое по причине, не связанной с ним.

Просто не тратьте своё время на негатив, которого в жизни россиян и так с лихвой. Праздник футбола скоро закончится, весёлые иностранцы уедут, а мы снова окунёмся в болото своих проблем. Сборная, вполне возможно, снова начнёт играть как в контрольных матчах. Поэтому вместо хэйта Смолова давайте лучше говорить спасибо нашим игрокам и гордиться нашей командой – у нас такая возможность появляется так редко, что тратить время на разносы Феди просто глупо, ведь они уже ничего не изменят - свои уроки он извлечёт и сам, только вряд ли когда-нибудь сможет продемонстрировать это в схожем по значимости матче. Вам не жалко его, но пожалейте хотя бы себя и своих близких.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 11:12
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№20 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Команда отыграла на ничью, а затем все зависело только от конкретных людей - такова логика пенальти!!! Смолов не забил элементарный пенальти и именно в этом его конкретная и жестокая ВИНА - слишком легкомысленно (!!!) он бил 11-метровый.
В том, что Смолову доверили бить пенальти виноват прежде всего тренер Черчесов, потому-что нормальный тренер, уже после третьего матча ни за что бы не стал больше выпускать Смолова на поле, а Черчесов выпускал его с ужасной настойчивостью, непозволительной для профессионального тренера...!.
А что касается Фернандеса, то свой не забитый пенальти он искупил тем, что перед этим сделал в игре счет ничейным : 2:2.
Так что именно эта парочка - Смолов и Черчесов и запороли результат! Горько и обидно!


ничего, что после Смолова Акинфеев вытащил удар хорвата, и снова выровнял шансы команд, а решающим стал следующий промах Фернандеса, ударившаго как во дворе мимо ворот ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№19 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TAJIRAT
изначально было не понятно почему всего два напа.Чалов бы не помешал.


цска возможно и не помешал бы, до сборной еще не дорос
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№18 Написал: Parshin (Сегодня, 11:47) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Команда отыграла на ничью, а затем все зависело только от конкретных людей - такова логика пенальти!!! Смолов не забил элементарный пенальти и именно в этом его конкретная и жестокая ВИНА - слишком легкомысленно (!!!) он бил 11-метровый.
В том, что Смолову доверили бить пенальти виноват прежде всего тренер Черчесов, потому-что нормальный тренер, уже после третьего матча ни за что бы не стал больше выпускать Смолова на поле, а Черчесов выпускал его с ужасной настойчивостью, непозволительной для профессионального тренера...!.
А что касается Фернандеса, то свой не забитый пенальти он искупил тем, что перед этим сделал в игре счет ничейным : 2:2.
Так что именно эта парочка - Смолов и Черчесов и запороли результат! Горько и обидно!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№17 Написал: лунатик Санкт-Петербург (Сегодня, 11:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»








Вина смолова-его игра во всех матчах,промах с пеналя- эпогей.Фернандес один из лучших.
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
№16 Написал: Влад Тарнанов (Сегодня, 11:38) #
  • -7
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online

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Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Graf
Я не понял, кого хочет оправдать автор этого панегирика, того, кто "спустил в унитаз главный шанс своей жизни вместе с главным шансом целой страны" и этим что, заслужил индульгенцию?

не поняли, прочитайте ещё раз. Я при всём желании не могу найти ему оправдания. Просто сейчас можно сконцентрироваться на более позитивных темах

Цитата: alexpyat
Роман, не соглашусь про повзрослевшего Смолова - если бы он повзрослел, то не задвигал бы про Джордана, а просто сказа "Извините" и ушел от журналистов

ну тут да, закрались сомнения..
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№14 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 11:35) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо закрыть эту тему! Была и есть КОМАНДА! И в горе и в радости! Просто у нас нет форвардов, Кока был бы лучшим, но...


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№13 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 11:32) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
На этом ЧМ, Смолов - нуль, вообще ни какой пользы команде не принес. Игрок одной команды нашего внутреннего чемпионата


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
№12 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 11:30) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Бриг
Смолов, так и не понял, что он должен делать на поле..

Играть должен был, а не ходить пешком по полю, изображая из себя Месси.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№11 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Черчес видел или не видел,что Смолов не готов ? конечно видел--но видно на авось его выпустил.вот и результат--хотя Месси с Рональду тоже не забили ...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:27) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
я тут смотрю- все устроили охоту на ведьм, и в роли ведьмы без голосования выбрали Смолова..
да, он первый промахнулся..

а ничО, что Акинфеев спас и вытащил после Феди, выровнял шансы бьющих, но в итоге обосрал всё Фернандес, уе6авший мимо ворот ?
МИМО ВОРОТ..
можно бить как угодно- в штанги, во вратаря (он для этого там и находится,

но за удар с пенальти МИМО ворот такого дятла всей командой пинали ещё в детстве во дворе..
а страну вчера таким ударом *порадовал* натурализованный сборник..

но виноват во всём именно Смолов, нуатож..,

пздец, е6ланы..
да хоть усритесь от своих минусов.дятлы... всей кодлой на ветке бросились оорально ласкать обосравшегося Фернандеса с его проё6ом..
а мозги включить -так нету их.. у них Смолов виноват..
а почему ?
а потому что стадо так решило..

на параллельной ветке Смолову уже предложено со многими восклицашками покаяться перед страной..

стадо, куле.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Роман, не соглашусь про повзрослевшего Смолова - если бы он повзрослел, то не задвигал бы про Джордана, а просто сказа "Извините" и ушел от журналистов. Понятно, что не один Смолов все порушил, ведь как минимум его на поле выпустил Черчесов, а не сам он вышел. Тут ведь и тренер не прочувствовал момент, что рвущий Дзюба даже на фоне усталости будет лучше безинициативного Смолова. Но на Смолове теперь это будет на долгие годы, такова человеческая природа - плохое лучше запоминается
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 11:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Согласен, Смолов матче Россия-Хорватия - антигерой.Но есть одно но..на мой взгляд, посмотрел все матчи, сборной, сложилось впечатле, что Смолов, так и не понял, что он должен делать на поле...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 11:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А может Федя знал весь расклад? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 11:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
надо было брать 3 напа, чтоб хоть какой-то вариант был. Даже Чалов не хуже смотрелся б
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Ром, ну у людей эмоции кипят внутри. Что же, молчать, как-будто ничего не было?
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 11:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
А куда Стас смотрел или спецом этого кандона смолова выпускал постоянно .только с какой целью,врятли чтобы поржать....заговор однозначно против нас
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№3 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 11:19) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
изначально было не понятно почему всего два напа.Чалов бы не помешал.
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Graf г. Москва (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Я не понял, кого хочет оправдать автор этого панегирика, того, кто "спустил в унитаз главный шанс своей жизни вместе с главным шансом целой страны" и этим что, заслужил индульгенцию?
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: Alek Саранск (Сегодня, 11:15) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
На каждом матче Краснодара, должны быть люди с плакатами " Смолов иди на буй", и так 2 года до ЧЕ
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
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