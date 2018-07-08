FourFourTwo включил Головина в тройку главных открытий ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

FourFourTwo включил Головина в тройку главных открытий ЧМ-2018

Британский футбольный журнал FourFourTwo составил рейтинг из 10 футболистов, которые стали главными открытиями чемпионата мира.

На первое место журнал поставил 22-летнего хавбека сборной Мексики Ирвинга Лосано.

Второе место занял 30-летний полузащитник сборной Японии Такаси Инуи. На третье место FourFourTwo поставил 22-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. Он забил гол и отдал два ассиста в матче первого тура ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).

1. Ирвинг Лосано (Мексика);

2. Такаси Инуи (Япония);

3. Александр Головин (Россия);

4. Анте Ребич (Хорватия);

5. Хуан Кинтеро (Колумбия);

6. Бенжамен Павар (Франция);

7. Родриго Бентанкур (Уругвай);

8. Мусса Ваге (Сенегал);

9. Чжо Хен У (Южная Корея);

10. Виктор Классон (Швеция).
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 12:32
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10
(1)
№10 Написал: скальп (Сегодня, 13:34) #
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ПАУЛИНО ГРАНЕРО ПОКИДАЕТ СБОРНУЮ РОССИИ И ЦСКА

Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро после вылета национальной команды с чемпионата мира сказал, что доволен тем, какой вклад внес в ее результат. Специалист также сообщил, что прекращает сотрудничество с ЦСКА

– Я горжусь моей командой, своей работой и тем, что проделали мои игроки, – цитирует cope.es Гранеро. – Я ухожу с чувством удовлетворения от проделанной работы. Было мечтой добраться туда, куда мы смогли пройти.

После 8 восхитительных лет в ЦСКА пришло время найти что-то новое. Спасибо СМИ за то, как они вели себя со мной
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№9 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Запомнился больше черновой работой, которую мало кто ценит, предпочитают, конечно блестящие голы Черышева вспоминать...

Лично меня прогресс Кутепова очень впечатлил. Опасался за их взаимодействие в многоопытным Игнашевичем - не подвел, хорошо играл, и видно было, как прогрессирует, особенно, в плане приобретения уверенности...


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:05) #
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K I N G,
dlya menya otkritie zobnin ,kutepov,ignashevich! oni stabilno otigrali ves turnir! golovin smazal neskolko igr!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 13:02) #
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  •  (3)

Х.з. один матч - не показатель. Для меня открытие - Черышев и Игнашевич:)


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"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." (с) Фаина Раневская
Регистрация: 25.06.2009 [жалоба]
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TAJIRAT
впечатляет объем работы.

Это его единственный козырь, бегает и правда много , но КПД низкий и мяч часто сильно передерживает, в двух матчах на вылет ничем себя не проявил да и заменили его вчера в ДП
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: Graf г. Москва (Сегодня, 12:44) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Зритель
Очень грязно играет, даже грязней Бубнова.


Вот пусть в Челси англам за Скрипалей и их кота мстит... stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
№4 Написал: Зритель (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Очень грязно играет, даже грязней Бубнова.


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“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:40) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Блин, х.з., по факту он в первом матче засветился, а дальше как то ровно отыграл. Причём один матч вообще не играл. Но если брать его, как молодого проспекта, то, наверное, да. Как лучшего игрока команды, то нет

Я бы из открытий Павара отметил. К о знал о его существовании, вообще? Но то, что я видел, впечатлило


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
впечатляет объем работы.
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кто там его купил? ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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