FourFourTwo включил Головина в тройку главных открытий ЧМ-2018

Британский футбольный журнал FourFourTwo составил рейтинг из 10 футболистов, которые стали главными открытиями чемпионата мира.На первое место журнал поставил 22-летнего хавбека сборной Мексики Ирвинга Лосано.Второе место занял 30-летний полузащитник сборной Японии Такаси Инуи. На третье место FourFourTwo поставил 22-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. Он забил гол и отдал два ассиста в матче первого тура ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).1. Ирвинг Лосано (Мексика);2. Такаси Инуи (Япония);3. Александр Головин (Россия);4. Анте Ребич (Хорватия);5. Хуан Кинтеро (Колумбия);6. Бенжамен Павар (Франция);7. Родриго Бентанкур (Уругвай);8. Мусса Ваге (Сенегал);9. Чжо Хен У (Южная Корея);10. Виктор Классон (Швеция).