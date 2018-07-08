ФИФА рассмотрит высказывание хорвата Виды про Украину после победы над Россией

ФИФА собирает материал о матче 1/4 финала чемпионата мира между Хорватией и Россией. Как отмечает The Sun, также организация рассмотрит выкрикИ защитника Домагоя Виды.Согласно дисциплинарному кодексу, футболист может получить наказание в виде дисквалификации на два матча и штрафа.Напомним, после победы сборной Хорватии над Россией Вида записал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем, в котором выкрикнул лозунг "Слава Украине".