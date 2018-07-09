Джордан Хендерсон может пропустить полуфинальный матч с хорватами

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джордан Хендерсон может не сыграть в поединке 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии.Хендерсон получил повреждение подколенного сухожилия в четвертьфинале со шведами, покинув поле на 85-й минуте. Травма у игрока не слишком серьезная, но решение по участию хавбека будет приниматься непосредственно перед матчем с Хорватией.