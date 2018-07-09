Минспорт предлагает включить положения о развитии футбола в госпрограмму по спорту

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Минспорт предлагает включить положения о развитии футбола в госпрограмму по спорту
Министерство спорта внесло проект постановления о внесении изменений в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта" и предложило включить в нее подпрограмму "Развитие футбола в Российской Федерации". Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.
Подпрограмма разработана с учетом Общенациональной стратегии развития футбола на период до 2030 года, которая была утверждена приказом Минспорта в сентябре 2017 года и проектом Концепции наследия чемпионата мира по футболу. Целью подпрограммы станет создание условий для удовлетворения имеющихся потребностей населения в занятиях футболом.
Задачи подпрограммы называются следующие: укрепление и модернизация материально-технической базы для футбольных занятий, совершенствование условий для развития детско-юношеского и женского футбола. В рамках развития и модернизации инфраструктуры планируется осуществить мероприятия по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период объектов чемпионата мира 2018 года. В частности, требуется адаптировать и обеспечить эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок, а также создать федеральный центр подготовки сборных по футболу, который предположительно будет располагаться в Москве.
Создание центра, по замыслу Минспорта, станет продолжением таких инициатив, как подготовка тренеров, внедрение современных методик подготовки юных футболистов. Федеральный центр станет местом круглогодичной подготовки футболистов сборных всех возрастов, реализации образовательных программ, проведения всероссийских и международных турниров. Предполагается, что строительство центра будет осуществлено с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
По второму пункту подпрограммы предлагается создание материально-технических условий для обеспечения функционирования женских футбольных клубов и решение таких проблемных вопросов, как недостаток финансирования при проведении игр чемпионата страны, транспортные расходы, расходы на аренду сооружений и закупку инвентаря, а также слабое финансирование в предсезонный период.
Подпрограмма разработана с учетом Общенациональной стратегии развития футбола на период до 2030 года, которая была утверждена приказом Минспорта в сентябре 2017 года и проектом Концепции наследия чемпионата мира по футболу. Целью подпрограммы станет создание условий для удовлетворения имеющихся потребностей населения в занятиях футболом.
Задачи подпрограммы называются следующие: укрепление и модернизация материально-технической базы для футбольных занятий, совершенствование условий для развития детско-юношеского и женского футбола. В рамках развития и модернизации инфраструктуры планируется осуществить мероприятия по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период объектов чемпионата мира 2018 года. В частности, требуется адаптировать и обеспечить эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок, а также создать федеральный центр подготовки сборных по футболу, который предположительно будет располагаться в Москве.
Создание центра, по замыслу Минспорта, станет продолжением таких инициатив, как подготовка тренеров, внедрение современных методик подготовки юных футболистов. Федеральный центр станет местом круглогодичной подготовки футболистов сборных всех возрастов, реализации образовательных программ, проведения всероссийских и международных турниров. Предполагается, что строительство центра будет осуществлено с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
По второму пункту подпрограммы предлагается создание материально-технических условий для обеспечения функционирования женских футбольных клубов и решение таких проблемных вопросов, как недостаток финансирования при проведении игр чемпионата страны, транспортные расходы, расходы на аренду сооружений и закупку инвентаря, а также слабое финансирование в предсезонный период.
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