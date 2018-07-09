Полиция попросила фанатов больше не устраивать беспорядки в Лондоне во время матчей ЧМ-2018

Полиция Лондона попросила футбольных болельщиков не устраивать беспорядки в столице Великобритании после полуфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии.После четвертьфинального матча мирового первенства между англичанами и сборной Швеции (2:0) в Лондоне было зафиксировано 226 случаев нарушения правопорядка, которые были связаны с проведением футбольного матча. Болельщики прыгали на припаркованных машинах и портили городское имущество. Отдельная группа фанатов устроила погром в шведском магазине IKEA, болельщики прыгали на кроватях и портили мебель."Мы хотим, чтобы люди спокойно праздновали, а не заставляли экстренные службы разбираться с беспорядками. После матча со шведами болельщики перекрыли улицы, из-за чего автомобили скорой помощи прибывали на вызовы с большим опозданием. Причем фанаты, которые отправились в Россию, вели себя просто великолепно, они не стали участниками никаких инцидентов в стране - хозяйке чемпионата мира", - сообщил руководитель Совета начальников национальной полиции по футбольным вопросам Марк Робертс.