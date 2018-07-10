Тесные связи. Превью досрочного финала чемпионата мира Франция - Бельгия

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
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Тесные связи. Превью досрочного финала чемпионата мира Франция - Бельгия
Противостояние двух близких территориально стран, которые за последние годы сблизились в плане уровня футболистов сборных и наконец сошлись в турнирной сетке чемпионата мира, окутано бесчисленным количеством подтекстов. Rusfootball.info предваряет полуфинал, победитель которого будет считаться фаворитом в матче за главный мировой трофей.
Бельгия это Франция! Но лишь на треть
Несмотря на статус вроде бы миролюбивой страны с современными европейскими ценностями, в Бельгии существуют внутренние концентраторы напряжений, споров и конфликтов. Именно поэтому игроки этой сборной разговаривают на английском языке, тогда как 60% населения общается на нидерландском (Фландрия), а 33% - на французском (Валония).
В составе сборной Бельгии всего 1 коренной валон – Тома Менье, но защитник французского «ПСЖ» пропустит матч из-за дисквалификации. Также французский является основным для Дедрика Бояты, Акселя Витселя и Миши Батшуайи, валонским арабом является Маруан Феллайни, а валонскими евреями – братья Азары. Эти ребята, несомненно, найдут что сказать Киллиану Мбаппе на французском.
Азары с детства за Францию
Эден уже сказал: «Если раньше Мбаппе смотрел видео со мной, то теперь я слежу за ним. Он играет потрясающе, особенно с учетом его возраста. Мы еще не видели такого взлета в современном футболе».
Но когда Мбаппе ещё толком не понимал, что такое футбол, братья Азары наблюдали за успехами сборной Франции и болели именно за неё. В 2000 году Эден (переехавший во Францию в 14 лет), Торган и не попавший в сборную Кильян уже были экипированы французской форме с десяткой Зидана на спине. Жаль, что не Анри – было бы совсем красиво.
Анри против Франции
Потому что Тьерри Анри, проведший 123 матча в футболке с петухом, сегодня будет действовать против сборной Франции. Если бы речь шла о клубном футболе, то ничего особенного, но в футболе сборных такие явления встречаются нечасто. Особый подтекст привносит исполнение гимнов стран перед началом матча, но Кевин Де Брёйне уже сказал, что не видит ничего плохого, если Анри споёт «Марсельезу».
В сборной Бельгии Анри отвечает за психологию – он должен помогать нетоповому по имени тренеру Роберто Мартинесу управлять топовыми игроками. Пока, как видно, получается.
Франция вернулась, Бельгия написала историю
Полуфинал для обеих команд – не только отличный шанс выиграть чемпионат мира (при любых раскладах фаворитом финала будет победитель именно этой пары), но и само по себе большое достижение. Полуфинал Франции воспринимается нормально и обыденно, но до такой стадии на чемпионатах мира команда не добиралась 12 лет. 2 года назад она пробилась в финал домашнего Евро, но тогда ей не приходилось обыгрывать такие команды, как Уругвай и Аргентина.
Бельгия и вовсе лишь во второй раз в истории участвует в полуфинале. В России об этом помнят только потому, что в 1/8 финала ЧМ-1986 бельгийцы одолели великолепную сборную СССР. Дальше они победили испанцев по пенальти, уступили Аргентине Марадоны в полуфинале, а затем проиграли по пенальти и матч за 3 место. Кстати, Франции Мишеля Платини.
Но если нынешних французских футболистов называют третьим суперпоколением после времен Платини и Зидана, то у бельгийцев таких игроков не было никогда. Вполне логично, что эти повзрослевшие суперталанты наконец добились весомого успеха, но это однозначно не предел.
VIP-гости
Благодаря Домагою Виде и Огнену Вукоевичу мы в очередной раз вспомнили, что футбол без политики никуда, поэтому не стоит обходить стороной этот аспект и в матче Франция – Бельгия. По мере продвижения команд по турнирной сетке руководители стран забывают про бойкоты, как это было со Швецией. Вот и на сегодняшний матч в Петербург должны пожаловать премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Деньги
Где политика, там и финансы. Очень большие. Только взгляните на милую картинку с трансферной стоимостью игроков Франции и Бельгии.
Мартинес – тактик
На пресс-конференции после победы над бразильцами Роберто Мартинес светился от счастья и говорил в первую очередь об эмоциях и самоотдаче футболистов, но тему тактики невозможно было обойти стороной, поскольку ей бельгийцы действительно смутили соперника.
Да, сейчас многие говорят, что Бельгии повезло в начале встречи, когда Бразилия имела 2 момента, а в итоге забила лишь в свои ворота. Что повезло во втором тайме, когда Бразилия переигрывала бельгийцев. Но Тите сам сказал, что разговоры об удаче – это желание приуменьшить заслугу и талант оппонента.
О тактике же на пресс-конференции говорил Кевин Де Брёйне (представьте на его месте русского футболиста, при всей нынешней любви к ним). Он сам рассказал об освобождении Азара и Лукаку от оборонительной работы и их высоком расположении на флангах с целью использовать подключения вперёд Марсело и Фагнера. Этот план Бельгия реализовала в 1 тайме блестяще, а Эден и Ромелу провели выдающийся матч. Лидер «Челси» совершил больше обводок, чем все бразильцы, и продемонстрировал непостижимый для Неймара уровень стояния на ногах. Форвард «МЮ» превратился из тяжёлого полена в мощнейшего и при этом скоростного танка, который ещё и выдавал блестящие передачи и даже в сравнении с Дзюбой смотрелся футболистом другого уровня.
Также Мартинес изменил схему: на сей раз Бельгия играла в 4 защитника с насыщенным центром поля Витсель-Шадли-Феллайни-Де Брёйне (ложная девятка). Тренер отмечал, что Бразилию нельзя было победить без тактического преимущества, чисто за счёт своего таланта и своей игры. В чём будет замысел испанца против Франции?
Кто победит?
В матче с Бразилией Бельгия оборонялась всю встречу и блестяще контратаковала, но вряд ли нечто подобное удастся провернуть с Францией. Команда Дешама отдала мяч даже Аргентине и потрясающе её наказывала за счёт убийственных рывков Киллиана Мбаппе. Имея такого скоростного монстра в атаке, даже глупо играть от себя. Скорее всего, соперники будут играть в поддавки в плане владения мячом. Киллиан пропустил вчерашнюю тренировку, но бить тревогу не стоит: возможно, игроку, который перед ЧМ получил повреждение на тренировке, а потом всё равно всех рвал, просто дали отдохнуть.
Франция кажется чуть более приспособленной к прагматичной игре командой. Да, трёхцветные пропустили от Аргентины 3, но это скорее стечение обстоятельств, чем система. Все остальные матчи команда Дешама провела очень сухо и сдержанно, пока бельгийцы выхватывали от Японии.
В общем, играть от себя – не лучшая затея для обоих тренеров, руководящих командами, которые способны просто потрясающе контратаковать. Отсюда вытекает простая диспозиция: выиграет тот, кто забьёт первым, потому что он, скорее всего, забьёт и вторым. А из предыдущего абзаца вытекает то, что при затяжных 0:0 больше шансов будет у Франции. Но в это верить не хочется – Франция уже сыграла единственные нули на чемпионате и явно задолжала болельщикам.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Бельгия это Франция! Но лишь на треть
Несмотря на статус вроде бы миролюбивой страны с современными европейскими ценностями, в Бельгии существуют внутренние концентраторы напряжений, споров и конфликтов. Именно поэтому игроки этой сборной разговаривают на английском языке, тогда как 60% населения общается на нидерландском (Фландрия), а 33% - на французском (Валония).
В составе сборной Бельгии всего 1 коренной валон – Тома Менье, но защитник французского «ПСЖ» пропустит матч из-за дисквалификации. Также французский является основным для Дедрика Бояты, Акселя Витселя и Миши Батшуайи, валонским арабом является Маруан Феллайни, а валонскими евреями – братья Азары. Эти ребята, несомненно, найдут что сказать Киллиану Мбаппе на французском.
Азары с детства за Францию
Эден уже сказал: «Если раньше Мбаппе смотрел видео со мной, то теперь я слежу за ним. Он играет потрясающе, особенно с учетом его возраста. Мы еще не видели такого взлета в современном футболе».
Но когда Мбаппе ещё толком не понимал, что такое футбол, братья Азары наблюдали за успехами сборной Франции и болели именно за неё. В 2000 году Эден (переехавший во Францию в 14 лет), Торган и не попавший в сборную Кильян уже были экипированы французской форме с десяткой Зидана на спине. Жаль, что не Анри – было бы совсем красиво.
Анри против Франции
Потому что Тьерри Анри, проведший 123 матча в футболке с петухом, сегодня будет действовать против сборной Франции. Если бы речь шла о клубном футболе, то ничего особенного, но в футболе сборных такие явления встречаются нечасто. Особый подтекст привносит исполнение гимнов стран перед началом матча, но Кевин Де Брёйне уже сказал, что не видит ничего плохого, если Анри споёт «Марсельезу».
В сборной Бельгии Анри отвечает за психологию – он должен помогать нетоповому по имени тренеру Роберто Мартинесу управлять топовыми игроками. Пока, как видно, получается.
Франция вернулась, Бельгия написала историю
Полуфинал для обеих команд – не только отличный шанс выиграть чемпионат мира (при любых раскладах фаворитом финала будет победитель именно этой пары), но и само по себе большое достижение. Полуфинал Франции воспринимается нормально и обыденно, но до такой стадии на чемпионатах мира команда не добиралась 12 лет. 2 года назад она пробилась в финал домашнего Евро, но тогда ей не приходилось обыгрывать такие команды, как Уругвай и Аргентина.
Бельгия и вовсе лишь во второй раз в истории участвует в полуфинале. В России об этом помнят только потому, что в 1/8 финала ЧМ-1986 бельгийцы одолели великолепную сборную СССР. Дальше они победили испанцев по пенальти, уступили Аргентине Марадоны в полуфинале, а затем проиграли по пенальти и матч за 3 место. Кстати, Франции Мишеля Платини.
Но если нынешних французских футболистов называют третьим суперпоколением после времен Платини и Зидана, то у бельгийцев таких игроков не было никогда. Вполне логично, что эти повзрослевшие суперталанты наконец добились весомого успеха, но это однозначно не предел.
VIP-гости
Благодаря Домагою Виде и Огнену Вукоевичу мы в очередной раз вспомнили, что футбол без политики никуда, поэтому не стоит обходить стороной этот аспект и в матче Франция – Бельгия. По мере продвижения команд по турнирной сетке руководители стран забывают про бойкоты, как это было со Швецией. Вот и на сегодняшний матч в Петербург должны пожаловать премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Деньги
Где политика, там и финансы. Очень большие. Только взгляните на милую картинку с трансферной стоимостью игроков Франции и Бельгии.
Мартинес – тактик
На пресс-конференции после победы над бразильцами Роберто Мартинес светился от счастья и говорил в первую очередь об эмоциях и самоотдаче футболистов, но тему тактики невозможно было обойти стороной, поскольку ей бельгийцы действительно смутили соперника.
Да, сейчас многие говорят, что Бельгии повезло в начале встречи, когда Бразилия имела 2 момента, а в итоге забила лишь в свои ворота. Что повезло во втором тайме, когда Бразилия переигрывала бельгийцев. Но Тите сам сказал, что разговоры об удаче – это желание приуменьшить заслугу и талант оппонента.
О тактике же на пресс-конференции говорил Кевин Де Брёйне (представьте на его месте русского футболиста, при всей нынешней любви к ним). Он сам рассказал об освобождении Азара и Лукаку от оборонительной работы и их высоком расположении на флангах с целью использовать подключения вперёд Марсело и Фагнера. Этот план Бельгия реализовала в 1 тайме блестяще, а Эден и Ромелу провели выдающийся матч. Лидер «Челси» совершил больше обводок, чем все бразильцы, и продемонстрировал непостижимый для Неймара уровень стояния на ногах. Форвард «МЮ» превратился из тяжёлого полена в мощнейшего и при этом скоростного танка, который ещё и выдавал блестящие передачи и даже в сравнении с Дзюбой смотрелся футболистом другого уровня.
Также Мартинес изменил схему: на сей раз Бельгия играла в 4 защитника с насыщенным центром поля Витсель-Шадли-Феллайни-Де Брёйне (ложная девятка). Тренер отмечал, что Бразилию нельзя было победить без тактического преимущества, чисто за счёт своего таланта и своей игры. В чём будет замысел испанца против Франции?
Кто победит?
В матче с Бразилией Бельгия оборонялась всю встречу и блестяще контратаковала, но вряд ли нечто подобное удастся провернуть с Францией. Команда Дешама отдала мяч даже Аргентине и потрясающе её наказывала за счёт убийственных рывков Киллиана Мбаппе. Имея такого скоростного монстра в атаке, даже глупо играть от себя. Скорее всего, соперники будут играть в поддавки в плане владения мячом. Киллиан пропустил вчерашнюю тренировку, но бить тревогу не стоит: возможно, игроку, который перед ЧМ получил повреждение на тренировке, а потом всё равно всех рвал, просто дали отдохнуть.
Франция кажется чуть более приспособленной к прагматичной игре командой. Да, трёхцветные пропустили от Аргентины 3, но это скорее стечение обстоятельств, чем система. Все остальные матчи команда Дешама провела очень сухо и сдержанно, пока бельгийцы выхватывали от Японии.
В общем, играть от себя – не лучшая затея для обоих тренеров, руководящих командами, которые способны просто потрясающе контратаковать. Отсюда вытекает простая диспозиция: выиграет тот, кто забьёт первым, потому что он, скорее всего, забьёт и вторым. А из предыдущего абзаца вытекает то, что при затяжных 0:0 больше шансов будет у Франции. Но в это верить не хочется – Франция уже сыграла единственные нули на чемпионате и явно задолжала болельщикам.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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