Тесные связи. Превью досрочного финала чемпионата мира Франция - Бельгия

Тома Менье, но защитник французского «ПСЖ» пропустит матч из-за дисквалификации

Противостояние двух близких территориально стран, которые за последние годы сблизились в плане уровня футболистов сборных и наконец сошлись в турнирной сетке чемпионата мира, окутано бесчисленным количеством подтекстов.предваряет полуфинал, победитель которого будет считаться фаворитом в матче за главный мировой трофей.Несмотря на статус вроде бы миролюбивой страны с современными европейскими ценностями, в Бельгии существуют внутренние концентраторы напряжений, споров и конфликтов. Именно поэтому игроки этой сборной разговаривают на английском языке, тогда как 60% населения общается на нидерландском (Фландрия), а 33% - на французском (Валония).В составе сборной Бельгии всего 1 коренной валон –. Также французский является основным для Дедрика Бояты, Акселя Витселя и Миши Батшуайи, валонским арабом является Маруан Феллайни, а валонскими евреями – братья Азары. Эти ребята, несомненно, найдут что сказать Киллиану Мбаппе на французском.Эден уже сказал: «Если раньше Мбаппе смотрел видео со мной, то теперь я слежу за ним. Он играет потрясающе, особенно с учетом его возраста. Мы еще не видели такого взлета в современном футболе».Но когда Мбаппе ещё толком не понимал, что такое футбол, братья Азары наблюдали за успехами сборной Франции и болели именно за неё. В 2000 году Эден (переехавший во Францию в 14 лет), Торган и не попавший в сборную Кильян уже были экипированы французской форме с десяткой Зидана на спине. Жаль, что не Анри – было бы совсем красиво.Потому что Тьерри Анри, проведший 123 матча в футболке с петухом, сегодня будет действовать против сборной Франции. Если бы речь шла о клубном футболе, то ничего особенного, но в футболе сборных такие явления встречаются нечасто. Особый подтекст привносит исполнение гимнов стран перед началом матча, но Кевин Де Брёйне уже сказал, что не видит ничего плохого, если Анри споёт «Марсельезу».В сборной Бельгии Анри отвечает за психологию – он должен помогать нетоповому по имени тренеру Роберто Мартинесу управлять топовыми игроками. Пока, как видно, получается.Полуфинал для обеих команд – не только отличный шанс выиграть чемпионат мира (при любых раскладах фаворитом финала будет победитель именно этой пары), но и само по себе большое достижение. Полуфинал Франции воспринимается нормально и обыденно, но до такой стадии на чемпионатах мира команда не добиралась 12 лет. 2 года назад она пробилась в финал домашнего Евро, но тогда ей не приходилось обыгрывать такие команды, как Уругвай и Аргентина.Бельгия и вовсе лишь во второй раз в истории участвует в полуфинале. В России об этом помнят только потому, что в 1/8 финала ЧМ-1986 бельгийцы одолели великолепную сборную СССР. Дальше они победили испанцев по пенальти, уступили Аргентине Марадоны в полуфинале, а затем проиграли по пенальти и матч за 3 место. Кстати, Франции Мишеля Платини.Но если нынешних французских футболистов называют третьим суперпоколением после времен Платини и Зидана, то у бельгийцев таких игроков не было никогда. Вполне логично, что эти повзрослевшие суперталанты наконец добились весомого успеха, но это однозначно не предел.Благодаря Домагою Виде и Огнену Вукоевичу мы в очередной раз вспомнили, что футбол без политики никуда, поэтому не стоит обходить стороной этот аспект и в матче Франция – Бельгия. По мере продвижения команд по турнирной сетке руководители стран забывают про бойкоты, как это было со Швецией. Вот и на сегодняшний матч в Петербург должны пожаловать премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон.Где политика, там и финансы. Очень большие. Только взгляните на милую картинку с трансферной стоимостью игроков Франции и Бельгии.На пресс-конференции после победы над бразильцами Роберто Мартинес светился от счастья и говорил в первую очередь об эмоциях и самоотдаче футболистов, но тему тактики невозможно было обойти стороной, поскольку ей бельгийцы действительно смутили соперника.Да, сейчас многие говорят, что Бельгии повезло в начале встречи, когда Бразилия имела 2 момента, а в итоге забила лишь в свои ворота. Что повезло во втором тайме, когда Бразилия переигрывала бельгийцев. Но Тите сам сказал, что разговоры об удаче – это желание приуменьшить заслугу и талант оппонента.О тактике же на пресс-конференции говорил Кевин Де Брёйне (представьте на его месте русского футболиста, при всей нынешней любви к ним). Он сам рассказал об освобождении Азара и Лукаку от оборонительной работы и их высоком расположении на флангах с целью использовать подключения вперёд Марсело и Фагнера. Этот план Бельгия реализовала в 1 тайме блестяще, а Эден и Ромелу провели выдающийся матч. Лидер «Челси» совершил больше обводок, чем все бразильцы, и продемонстрировал непостижимый для Неймара уровень стояния на ногах. Форвард «МЮ» превратился из тяжёлого полена в мощнейшего и при этом скоростного танка, который ещё и выдавал блестящие передачи и даже в сравнении с Дзюбой смотрелся футболистом другого уровня.Также Мартинес изменил схему: на сей раз Бельгия играла в 4 защитника с насыщенным центром поля Витсель-Шадли-Феллайни-Де Брёйне (ложная девятка). Тренер отмечал, что Бразилию нельзя было победить без тактического преимущества, чисто за счёт своего таланта и своей игры. В чём будет замысел испанца против Франции?В матче с Бразилией Бельгия оборонялась всю встречу и блестяще контратаковала, но вряд ли нечто подобное удастся провернуть с Францией. Команда Дешама отдала мяч даже Аргентине и потрясающе её наказывала за счёт убийственных рывков Киллиана Мбаппе. Имея такого скоростного монстра в атаке, даже глупо играть от себя. Скорее всего, соперники будут играть в поддавки в плане владения мячом. Киллиан пропустил вчерашнюю тренировку, но бить тревогу не стоит: возможно, игроку, который перед ЧМ получил повреждение на тренировке, а потом всё равно всех рвал, просто дали отдохнуть.Франция кажется чуть более приспособленной к прагматичной игре командой. Да, трёхцветные пропустили от Аргентины 3, но это скорее стечение обстоятельств, чем система. Все остальные матчи команда Дешама провела очень сухо и сдержанно, пока бельгийцы выхватывали от Японии.В общем, играть от себя – не лучшая затея для обоих тренеров, руководящих командами, которые способны просто потрясающе контратаковать. Отсюда вытекает простая диспозиция: выиграет тот, кто забьёт первым, потому что он, скорее всего, забьёт и вторым. А из предыдущего абзаца вытекает то, что при затяжных 0:0 больше шансов будет у Франции. Но в это верить не хочется – Франция уже сыграла единственные нули на чемпионате и явно задолжала болельщикам.