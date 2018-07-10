Тесные связи. Превью досрочного финала чемпионата мира Франция - Бельгия

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Тесные связи. Превью досрочного финала чемпионата мира Франция - Бельгия

Противостояние двух близких территориально стран, которые за последние годы сблизились в плане уровня футболистов сборных и наконец сошлись в турнирной сетке чемпионата мира, окутано бесчисленным количеством подтекстов. Rusfootball.info предваряет полуфинал, победитель которого будет считаться фаворитом в матче за главный мировой трофей.

Бельгия это Франция! Но лишь на треть

Несмотря на статус вроде бы миролюбивой страны с современными европейскими ценностями, в Бельгии существуют внутренние концентраторы напряжений, споров и конфликтов. Именно поэтому игроки этой сборной разговаривают на английском языке, тогда как 60% населения общается на нидерландском (Фландрия), а 33% - на французском (Валония).

В составе сборной Бельгии всего 1 коренной валон – Тома Менье, но защитник французского «ПСЖ» пропустит матч из-за дисквалификации. Также французский является основным для Дедрика Бояты, Акселя Витселя и Миши Батшуайи, валонским арабом является Маруан Феллайни, а валонскими евреями – братья Азары. Эти ребята, несомненно, найдут что сказать Киллиану Мбаппе на французском.

Азары с детства за Францию

Эден уже сказал: «Если раньше Мбаппе смотрел видео со мной, то теперь я слежу за ним. Он играет потрясающе, особенно с учетом его возраста. Мы еще не видели такого взлета в современном футболе».

Но когда Мбаппе ещё толком не понимал, что такое футбол, братья Азары наблюдали за успехами сборной Франции и болели именно за неё. В 2000 году Эден (переехавший во Францию в 14 лет), Торган и не попавший в сборную Кильян уже были экипированы французской форме с десяткой Зидана на спине. Жаль, что не Анри – было бы совсем красиво.



Анри против Франции

Потому что Тьерри Анри, проведший 123 матча в футболке с петухом, сегодня будет действовать против сборной Франции. Если бы речь шла о клубном футболе, то ничего особенного, но в футболе сборных такие явления встречаются нечасто. Особый подтекст привносит исполнение гимнов стран перед началом матча, но Кевин Де Брёйне уже сказал, что не видит ничего плохого, если Анри споёт «Марсельезу».

В сборной Бельгии Анри отвечает за психологию – он должен помогать нетоповому по имени тренеру Роберто Мартинесу управлять топовыми игроками. Пока, как видно, получается.



Франция вернулась, Бельгия написала историю

Полуфинал для обеих команд – не только отличный шанс выиграть чемпионат мира (при любых раскладах фаворитом финала будет победитель именно этой пары), но и само по себе большое достижение. Полуфинал Франции воспринимается нормально и обыденно, но до такой стадии на чемпионатах мира команда не добиралась 12 лет. 2 года назад она пробилась в финал домашнего Евро, но тогда ей не приходилось обыгрывать такие команды, как Уругвай и Аргентина.

Бельгия и вовсе лишь во второй раз в истории участвует в полуфинале. В России об этом помнят только потому, что в 1/8 финала ЧМ-1986 бельгийцы одолели великолепную сборную СССР. Дальше они победили испанцев по пенальти, уступили Аргентине Марадоны в полуфинале, а затем проиграли по пенальти и матч за 3 место. Кстати, Франции Мишеля Платини.

Но если нынешних французских футболистов называют третьим суперпоколением после времен Платини и Зидана, то у бельгийцев таких игроков не было никогда. Вполне логично, что эти повзрослевшие суперталанты наконец добились весомого успеха, но это однозначно не предел.

VIP-гости

Благодаря Домагою Виде и Огнену Вукоевичу мы в очередной раз вспомнили, что футбол без политики никуда, поэтому не стоит обходить стороной этот аспект и в матче Франция – Бельгия. По мере продвижения команд по турнирной сетке руководители стран забывают про бойкоты, как это было со Швецией. Вот и на сегодняшний матч в Петербург должны пожаловать премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Деньги

Где политика, там и финансы. Очень большие. Только взгляните на милую картинку с трансферной стоимостью игроков Франции и Бельгии.



Мартинес – тактик

На пресс-конференции после победы над бразильцами Роберто Мартинес светился от счастья и говорил в первую очередь об эмоциях и самоотдаче футболистов, но тему тактики невозможно было обойти стороной, поскольку ей бельгийцы действительно смутили соперника.

Да, сейчас многие говорят, что Бельгии повезло в начале встречи, когда Бразилия имела 2 момента, а в итоге забила лишь в свои ворота. Что повезло во втором тайме, когда Бразилия переигрывала бельгийцев. Но Тите сам сказал, что разговоры об удаче – это желание приуменьшить заслугу и талант оппонента.



О тактике же на пресс-конференции говорил Кевин Де Брёйне (представьте на его месте русского футболиста, при всей нынешней любви к ним). Он сам рассказал об освобождении Азара и Лукаку от оборонительной работы и их высоком расположении на флангах с целью использовать подключения вперёд Марсело и Фагнера. Этот план Бельгия реализовала в 1 тайме блестяще, а Эден и Ромелу провели выдающийся матч. Лидер «Челси» совершил больше обводок, чем все бразильцы, и продемонстрировал непостижимый для Неймара уровень стояния на ногах. Форвард «МЮ» превратился из тяжёлого полена в мощнейшего и при этом скоростного танка, который ещё и выдавал блестящие передачи и даже в сравнении с Дзюбой смотрелся футболистом другого уровня.

Также Мартинес изменил схему: на сей раз Бельгия играла в 4 защитника с насыщенным центром поля Витсель-Шадли-Феллайни-Де Брёйне (ложная девятка). Тренер отмечал, что Бразилию нельзя было победить без тактического преимущества, чисто за счёт своего таланта и своей игры. В чём будет замысел испанца против Франции?

Кто победит?

В матче с Бразилией Бельгия оборонялась всю встречу и блестяще контратаковала, но вряд ли нечто подобное удастся провернуть с Францией. Команда Дешама отдала мяч даже Аргентине и потрясающе её наказывала за счёт убийственных рывков Киллиана Мбаппе. Имея такого скоростного монстра в атаке, даже глупо играть от себя. Скорее всего, соперники будут играть в поддавки в плане владения мячом. Киллиан пропустил вчерашнюю тренировку, но бить тревогу не стоит: возможно, игроку, который перед ЧМ получил повреждение на тренировке, а потом всё равно всех рвал, просто дали отдохнуть.



Франция кажется чуть более приспособленной к прагматичной игре командой. Да, трёхцветные пропустили от Аргентины 3, но это скорее стечение обстоятельств, чем система. Все остальные матчи команда Дешама провела очень сухо и сдержанно, пока бельгийцы выхватывали от Японии.

В общем, играть от себя – не лучшая затея для обоих тренеров, руководящих командами, которые способны просто потрясающе контратаковать. Отсюда вытекает простая диспозиция: выиграет тот, кто забьёт первым, потому что он, скорее всего, забьёт и вторым. А из предыдущего абзаца вытекает то, что при затяжных 0:0 больше шансов будет у Франции. Но в это верить не хочется – Франция уже сыграла единственные нули на чемпионате и явно задолжала болельщикам.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная Франции Сборная Бельгии Азар Анри
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№1 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 12:24) #
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Отлично, Рома.
Я одного не понял, с какого такого ты записываешь победителя сегодняшней пары в досрочные чемпионы? Англия на пик формы вышла, а хорваты -- злые и кусачие... stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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