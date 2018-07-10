Игнашевич - 5-й по пробегу на ЧМ-2018, первые четыре места также заняли игроки сборной России

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Игнашевич - 5-й по пробегу на ЧМ-2018, первые четыре места также заняли игроки сборной России

Согласно официальной статистики ФИФА, пять футболистов, пробежавших наибольшую дистанцию на чемпионате мира–2018 играют в сборной России.

1. Роман Зобнин — 63 км
2. Марио Фернандес — 55 км
3. Александр Головин — 54,8 км
4. Илья Кутепов — 53,2 км
5. Сергей Игнашевич — 53 км

Сборная России на чемпионате мира–2018 добралась до стадии 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

FIFA
Теги: Сборная России Зобнин Фернандес Головин Кутепов Игнашевич
Сегодня, 14:07
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(4)
№18 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молодцы, это доказательство хорошей подготовки на сборах, ну и самоотдачи.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№17 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 15:36) #
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Цитата: Миша Люберцы
Цитата: Одиссей
А разве это был чемпионат мира по легкой атлетике? flushed

За счет : самоотдачи, подстраховки и высокого прессинга , у сборной России появился такой показатель. Еще месяц тому назад мы "влетали" - всем подряд , потому что, ходили по полю пешком... Это не легкая атлетика, а основная - составляющая ... Если ты не обладаешь достаточным мастерством, то за счет самоотдачи и "лёгкой атлетики" можно добиться того... чего мы и добились... Поэтому , мы и вышли в 1\4 . За счет Зобнина и ему подобным... Как бы все не хаяли - Черчесова, а в этом плане ... "легкой атлетики" ... Стас - молодчик... Без этой тактике, наша сборная , как была - Г, так бы и осталась...

То есть реально 40-летний мужик может так бегать? Я не верю. Нашли чем взбодрится - молодцы. Я после стакана водки тоже за заводскую сборную гонял как сумашедший)
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№16 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 15:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
А разве это был чемпионат мира по легкой атлетике? flushed

За счет : самоотдачи, подстраховки и высокого прессинга , у сборной России появился такой показатель. Еще месяц тому назад мы "влетали" - всем подряд , потому что, ходили по полю пешком... Это не легкая атлетика, а основная - составляющая ... Если ты не обладаешь достаточным мастерством на футбольном поле, то за счет самоотдачи и "лёгкой атлетики" можно добиться того... чего мы и добились... Поэтому , мы и вышли в 1\4 . За счет Зобнина и ему подобным... Как бы все не хаяли - Черчесова, а в этом плане ... "легкой атлетики" ... Стас - молодчик... Без этой тактике, наша сборная , как была - Г, так бы и осталась...Г
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№15 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 15:20) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Женёка
Цитата: Одиссей
А разве это был чемпионат мира по легкой атлетике? flushed

На вас, с*ка, не угодишь!!! Пешком по полю ходили - хрен ли они не бегают?! Стали бегать - хрен ли они бегают, это не легкая атлетика!!!

smile Да нет молодцы,что хоть бегали,но надо и в футбол чуточку играть.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№14 Написал: РостовПапа (Сегодня, 14:59) #
  • -1
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Болеет за:
«Ростов»
Говорите, говорите... Главное чтобы не начали Родченковы бабачить
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:59) #
  • -10
  •  (10)

Отбегались, епт. Ю Корея круче.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 14:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tantara002
Кстати , 1:10 с водой , и идеальное средство для опрыскивания картошки от колорадского жука .

жук просто бежит с грядок ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№11 Написал: tantara002 (Сегодня, 14:44) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: Prokurator
Cкоро по ТВ начнут крутить рекламу нашатырного спирта.

Кстати , 1:10 с водой , и идеальное средство для опрыскивания картошки от колорадского жука .


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: prime Пенза (Сегодня, 14:43) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зобнин монстр вообще)
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№9 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 14:37) #
  • +6
  •  (6)

Cкоро по ТВ начнут крутить рекламу нашатырного спирта.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№8 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 14:28) #
  • +17
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
А разве это был чемпионат мира по легкой атлетике? flushed

На вас, с*ка, не угодишь!!! Пешком по полю ходили - хрен ли они не бегают?! Стали бегать - хрен ли они бегают, это не легкая атлетика!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:26) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Работяга
А разве это был чемпионат мира по легкой атлетике? flushed

Попутали маненько !

Вторыми "по пробегу" были немцы. Даже они попутали. Хотя, хотя бы наши бегали. И на том спасибо. Глядишь, посильнее поколение народится, и с бегом результат лучше будет уже.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:24) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"Новичок"? smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 14:23) #
  • +3
  •  (3)

Как сказал один тренер "чтобы выигрывать, необходимо создавать численное преимущество как в обороне, так и в атаке". В обороне получалось, на атаку не всегда хватало. То ли не хотели рисковать. Скорее всего последнее.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:19) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Одиссей
А разве это был чемпионат мира по легкой атлетике? flushed

Попутали маненько !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 14:16) #
  • -11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Краснодар»
А разве это был чемпионат мира по легкой атлетике? flushed
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 14:13) #
  • +13
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот что делает нашатырь животворящий! joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 14:10) #
  • -15
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
"Дурная голова ногам покоя не дает". Русская народная пословица.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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