Игнашевич - 5-й по пробегу на ЧМ-2018, первые четыре места также заняли игроки сборной России

Согласно официальной статистики ФИФА, пять футболистов, пробежавших наибольшую дистанцию на чемпионате мира–2018 играют в сборной России.1. Роман Зобнин — 63 км2. Марио Фернандес — 55 км3. Александр Головин — 54,8 км4. Илья Кутепов — 53,2 км5. Сергей Игнашевич — 53 кмСборная России на чемпионате мира–2018 добралась до стадии 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.