Дидье Дешам: нельзя сравнивать ЧМ-1998 и нынешний, нельзя оглядываться. Это другое поколение

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Дидье Дешам: нельзя сравнивать ЧМ-1998 и нынешний, нельзя оглядываться. Это другое поколение

Дидье Дешам: нельзя сравнивать ЧМ-1998 и нынешний, нельзя оглядываться. Это другое поколениеГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам после выхода в финал чемпионата мира в результате победы над Бельгией (1:0) рассказал о своих эмоциях и поделился ожиданиями от финала, передаёт Rusfootball.info

- Я уже видел фотографии из Парижа, потому что давал 2 интервью. 2 года назад мы проиграли в финале, это было очень больно. Мы хотели сделать людей счастливыми и поделиться с ними радостью. На Евро мы играли дома и больше это ощущали.

Мы должны отдать должное игрокам, именно они являются актёрами. Мы провели долгие месяцы с начала подготовки, никто не знал, что мы дойдём до финала. Нам нужно высоко это оценивать. Мы поделимся счастьем со своими семьями, которые сюда приехали, а завтра узнаем, кто будет соперником и постараемся исправить ошибки прошлого финала.

- Есть ощущение, что у сборной Франции всегда есть резерв. Что команда может прибавить, как с Аргентиной. Насколько это действительно так?

- Всегда можно что-то улучшить. У меня очень молодая команда, через 2 и 4 года они станут ещё лучше. Есть, конечно, прогресс. Я горжусь игроками и их настроем.

- У вас было ощущение, что вы вернулись на 20 лет назад? У вас были такие же эмоции?

- Нет, всё не так, моя роль изменилась. Я счастлив за игроков, за себя и свою семью тоже. Этим можно гордиться. Но пока мы не чемпионы мира.

- Мартинес сказал, что весь матч определил 1 стандарт. Согласны, что для чемпионства нужно быть прагматичной командой?

- Согласен, именно стандарт определил результат. Бельгийцы очень сильные, спортивные, высокие. С точки зрения обороны они всё прекрасно сделали, заставили нас пострадать. Замечательно, что мы их обыграли. Да, нужно быть прагматичным. Они лучше контролировали мяч, но смогли найти бреши и могли забить ещё больше. Очень сложно читать бельгийскую игры, но мои игроки были готовы к любым вариантам.

- Это лучшая игра в обороне при вас?

- Не знаю, но оно было великолепным. Жиру и Гризманн сыграли огромную роль. Дембеле и Витсель отдавали мяч защитникам, у которых менее высокие технические качества. Мы не давали бельгийцам пространства, мы видели их темп с Бразилией. Мы не хотели давать им никаких возможностей.

- Погба прекрасно поработал в атаке и защите. Как вам удалось вытащить все качества из него на этом турнире?

- Он был почти везде, играл не только в своём амплуа. Феллайни занимался только им, поэтому у Поля было мало свободы в контроле мяча. Но он создавал пространство, прекрасно поработал. Он вырос в команде, он знает, что нужно делать.

- Вы говорите, что победа принадлежит игрокам, это их судьба. А какой будет ваша судьба?

- Тренера обвиняют, если всё плохо, а заслуги приписываются спортсменам. Счастье смотреть, как эти ребята растут. Они такие молодые, а уже обладают всеми этими качествами.

- Кажется, что вам не нравится говорить о победе 1998 года...

- Нужно жить в своём времени. Я никогда не говорил о своей личной истории, все игроки её знают. Это всё принадлежит французам, но не этому поколению. Нельзя сравнивать. Я не могу говорить о тех, кто играл 10 и 20 лет назад. Я горжусь тем, что было, но нельзя смотреть в зеркало заднего вида.

- О молодых игроках много говорят, а об опытных - меньше. Как это можно объяснить?

- Более старшие игроки контролируют команду, а юным присуща своя сумасшедшинка. Они ещё будут учиться, но если есть возможность, за неё нужно хвататься. Мы проигрывали Аргентине 1:2, но смогли повернуть игру. Но для этого нужно единство. У нас очень хорошее сочетание тех, кто постарше и помоложе.

- Вы фавориты финала. Как к последнему матчу нужно подойти?

- У нас есть 5 дней. Замечательно, что наши семьи здесь. У нас 48 часов на восстановление. Можно сказать, что и сегодня мы были фаворитами, но у бельгийцев было столько же возможностей пробиться в финал. Хотим, чтобы наша судьба была настолько счастливой, насколько это возможно.
Теги: Дешам Сборная Франции Сборная Бельгии
Сегодня, 00:38
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№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 01:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Неяркий матч. Перед матчем был за Бельгийцев, но к середине игры стало абсолютно равнодушно-безразлично кто выиграет. Французская сборная стала очень прагматичной, а бельгийцы опять не смогли сыграть из последних жил, в конце могли еще парочку заполучить.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
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