Дидье Дешам: нельзя сравнивать ЧМ-1998 и нынешний, нельзя оглядываться. Это другое поколение

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после выхода в финал чемпионата мира в результате победы над Бельгией (1:0) рассказал о своих эмоциях и поделился ожиданиями от финала, передаёт- Я уже видел фотографии из Парижа, потому что давал 2 интервью. 2 года назад мы проиграли в финале, это было очень больно. Мы хотели сделать людей счастливыми и поделиться с ними радостью. На Евро мы играли дома и больше это ощущали.Мы должны отдать должное игрокам, именно они являются актёрами. Мы провели долгие месяцы с начала подготовки, никто не знал, что мы дойдём до финала. Нам нужно высоко это оценивать. Мы поделимся счастьем со своими семьями, которые сюда приехали, а завтра узнаем, кто будет соперником и постараемся исправить ошибки прошлого финала.- Всегда можно что-то улучшить. У меня очень молодая команда, через 2 и 4 года они станут ещё лучше. Есть, конечно, прогресс. Я горжусь игроками и их настроем.- Нет, всё не так, моя роль изменилась. Я счастлив за игроков, за себя и свою семью тоже. Этим можно гордиться. Но пока мы не чемпионы мира.- Согласен, именно стандарт определил результат. Бельгийцы очень сильные, спортивные, высокие. С точки зрения обороны они всё прекрасно сделали, заставили нас пострадать. Замечательно, что мы их обыграли. Да, нужно быть прагматичным. Они лучше контролировали мяч, но смогли найти бреши и могли забить ещё больше. Очень сложно читать бельгийскую игры, но мои игроки были готовы к любым вариантам.- Не знаю, но оно было великолепным. Жиру и Гризманн сыграли огромную роль. Дембеле и Витсель отдавали мяч защитникам, у которых менее высокие технические качества. Мы не давали бельгийцам пространства, мы видели их темп с Бразилией. Мы не хотели давать им никаких возможностей.- Он был почти везде, играл не только в своём амплуа. Феллайни занимался только им, поэтому у Поля было мало свободы в контроле мяча. Но он создавал пространство, прекрасно поработал. Он вырос в команде, он знает, что нужно делать.- Тренера обвиняют, если всё плохо, а заслуги приписываются спортсменам. Счастье смотреть, как эти ребята растут. Они такие молодые, а уже обладают всеми этими качествами.- Нужно жить в своём времени. Я никогда не говорил о своей личной истории, все игроки её знают. Это всё принадлежит французам, но не этому поколению. Нельзя сравнивать. Я не могу говорить о тех, кто играл 10 и 20 лет назад. Я горжусь тем, что было, но нельзя смотреть в зеркало заднего вида.- Более старшие игроки контролируют команду, а юным присуща своя сумасшедшинка. Они ещё будут учиться, но если есть возможность, за неё нужно хвататься. Мы проигрывали Аргентине 1:2, но смогли повернуть игру. Но для этого нужно единство. У нас очень хорошее сочетание тех, кто постарше и помоложе.- У нас есть 5 дней. Замечательно, что наши семьи здесь. У нас 48 часов на восстановление. Можно сказать, что и сегодня мы были фаворитами, но у бельгийцев было столько же возможностей пробиться в финал. Хотим, чтобы наша судьба была настолько счастливой, насколько это возможно.