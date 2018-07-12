Тома Менье: вряд ли мы сможем повторить подобный успех на следующем Чемпионате мира

Защитник сборной Бельгии Тома Менье подвел итоги выступления национальной команды на ЧМ-2018."Я всегда мечтал о международном футболе больше, чем о клубном и моя мечта осуществилась. Обидно проигрывать в полуфинале, когда ты так близко к трофею. У нас была прекрасная команда, которую можно сравнить с глазурью на торте. Уверен, что еще ближайшие два года мы сможем побороться за трофей победителя чемпионата Европы, однако вряд ли через четыре года мы сможем повторить этот успех на Чемпионате мира.Мне особенно запомнится матч против команды Японии, ведь те эмоции были просто непередаваемы. Великолепный матч.Хотелось бы развеять слухи и недостоверную информацию средств массовой информации о том, что мы пришли поздравить французов в их раздевалку. Мы там не находились, а просто пересеклись в тоннеле и поздравили их там", - сказал бельгиец