Юрий Жирков рассказал о словах Смолова в раздевалке после незабитого пенальти хорватам

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Юрий Жирков рассказал о словах Смолова в раздевалке после незабитого пенальти хорватам

Защитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал об эмоциях форварда национальной команды Федора Смолова после матча 1/4 финала мундиаля с Хорватией.

"В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал.

Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке", — сказал Жирков.

Спорт-Экспресс
Теги: Смолов Жирков Сборная России Сборная Хорватии
Сегодня, 11:07
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12
(6)
№12 Написал: AnK. (Сегодня, 13:00) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть 0 себе на лбу наколет!
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№11 Написал: madhate (Сегодня, 12:58) #
  • 0
  •  (2)

какая тебе европа, федя... иди е5и медведя!
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
№10 Написал: casabl (Сегодня, 12:46) #
  • -2
  •  (4)

Я только не пойму физрука, который (как он утверждает) выставлял на игру СИЛЬНЕЙШИХ.
Миллионы видели, что у феди нет воли к победе, а для физрука это было непонятно.
А чего Миранчуков мариновал? Эти парни весь газон бы изрыли.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:23) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Получается, Смолов тоже герой?
Да, не, хрень какая-то.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:12) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Чмолов подвёл команду и своей игрой тёплой и понтовым пенальти.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№7 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 12:10) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
У России был исторический момент - взять бронзу на чемпионате мира, такого уже больше не будет никогда
и пусть эта скотина теперь каждый день об этом думает и понимает в чем его вина
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Извиняющийся Смолов?Слабо верится судя по его вью.Фраза видимо была-Не забил,с каждым бывает,а теперь по кальяну и на пляж опу греть.Это вполне в его духе.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 11:39) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
[quote=diego milito 22]А ничего подобного, в полу-финал не попали, исключительно по вине гинеровского выкормыша, ново-испеченного российского гражданина с истино-русской фамилией Хернандес.[/q


да если бы не его гол в концовке и пенальти бы не было , так, что закрой хло! Хватит уже мусолить эту тему , это лотерея , лучшие игроки мира не забивают пенали. Это футбол
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
№4 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 11:35) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
diego milito 22,
Извини конечно, но ты дол6ае6 походу забыл, что благодаря этому «гинеровскому выкормышу» Россия смогла дойти до пенальти, и что он был одним из лучших на поле... критик xYeB
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 11:35) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: diego milito 22
А ничего подобного, в полу-финал не попали, исключительно по вине гинеровского выкормыша, ново-испеченного российского гражданина с истино-русской фамилией Хернандес.

persevere Да этот ,как ты называешь"гинеровский выкормыш" покруче полусотни таких пижонов как Смолов. Забыл,что-ли,кто в дополнительное время забил хорватам?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 11:33) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
А ничего подобного, в полу-финал не попали, исключительно по вине гинеровского выкормыша, ново-испеченного российского гражданина с истино-русской фамилией Хернандес.

Помолчи, за умного сойдешь.
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:26) #
  • -26
  •  (26)
Болеет за:
«Спартак»
А ничего подобного, в полу-финал не попали, исключительно по вине гинеровского выкормыша, ново-испеченного российского гражданина с истино-русской фамилией Хернандес.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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