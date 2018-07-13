Актер из "Игры престолов" приедет в "Лужники" на финал чемпионат мира

Английский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в "Игре престолов", 15 июля посетит финал чемпионат мира в московских "Лужниках" между сборными Франции и Хорватии, передает ВВС.Актер не исключил, что компанию ему может составить новоиспеченная супруга - актриса Роуз Лесли.