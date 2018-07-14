Англия is coming home без медалей

Чемпионат мира-2018, матч за третье место



Стадион: "Санкт-Петербург Арена" (Санкт-Петербург, Россия)



Сборная Бельгии 2–0 Сборная Англии



Голы: Менье, 6; Азар, 84



Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Мунье, Тилеманс, Витсель, Шадли, (Вермален, 40), Де Брёйне, Азар, Лукаку, (Мертенс, 63).



Англия: Пикфорд, Роуз, (Лингард, 46), Джонс, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, (Алли, 87), Стерлинг, (Рэшфорд, 47), Кейн.



Предупреждения: Витсель, 90+3 - Стоунс, 56; Магуайр, 83

В Санкт-Петербурге готовились к матчу везде - даже в магазинах

Тома Менье открывает счёт

Эден Азар в концовке игры установил окончательный счёт встречи

Со второй попытки сборные Англии и Бельгии сыграли основными составами. В матче за третье место победа также досталась бельгийцам, которые увозят бронзовые медали чемпионата мира. Репортаж Владимира Кудряшова специально дляиз Санкт-Петербурга.В последние дни мундиаля в северной столице России установились довольно тёплые деньки, сопровождающиеся очень большой влажностью. Эта духота особенно проявлялась днём, и только одинокие капли дождя из традиционных Питеру туч приподнимали настроение перед матчем. Депрессивное состояние было не отнять у болельщиков, старающихся изо всех сил и по полной программе насладиться последним, седьмым, матчем здесь, на "Санкт-Петербург Арене", ведь завтра этот праздник длиною в месяц закончится, и все вернутся к рутинной жизни, где танцев аргентинских, бразильских, иранских болельщиков больше не будет, до пенсии нам станет ещё дальше, а налогов платить надо будет ещё больше.Настроиться на матч предстояло и футболистам обеих команд, ещё пару дней назад рассчитывавших сыграть в матче совсем другого накала и уровня завтра. Об этом после полуфиналов рассуждали и Роберто Мартинес, и Гарет Саутгейт., - это слова главного тренера бельгийцев на послематчевой пресс-конференции матча со сборной Франции., - вторил ему менеджер английской сборной.Перед матчем ходили слухи, что тренерские штабы обеих команд дадут проявить себя футболистам, которые большей частью проводили этот чемпионат на скамейке запасных. Мартинес порадовал публику, купившую билеты за немаленькие деньги - в основе вышел только один футболист, который до этого сыграл меньше 280-и игровых минут - это Тилеманс. В составе англичан таких было аж пятеро - защитники Роуз и Джонс, полузащитники Дайер, Делф и Лофтус-Чик. Таким образом полузащита англичан на фоне звёзд мирового уровня в этой линии у бельгийцев выглядела слишком блекло.После объявления составов стало понятно, на чьей стороне будет территориальное преимущество и процент владения мячом. Но здесь две стороны медали - настроил ли Мартинес своих уставших лидеров на матч, в котором никто не хотел играть или запасные, но свежие игроки сборной трёх львов смогут перебегать, перебороть соперников.Уже на четвёртой минуте наши ожидания вполне оправдались. Одна из первых быстрых бельгийских атак прошла через левый фланг. Разогнал её Ромелу Лукаку, отдавший прекрасный пас вразрез на Шадли. Тот прострелил в чужую штрафную, где подключившийся, отдохнувший после дисквалификации на полуфинал Тома Менье расстрелял Пикфорда с нескольких метров. Бельгийцы побежали праздновать, а стадион внезапно на полную мощь разразился скандированиемБельгия атаковала размашисто, ярко, прямо как волна, запущенная болельщиками на арене и прошедшая три полных витка, и могла не раз увеличить своё преимущество по ходу первого тайма. Пикфорд спас свою команду после удара де Брюйне, отразив его коленом. Розыгрыш стандартов также таил в себе опасность - открытый Тилеманс получал мяч перед штрафной соперника, бил плохо, но мяч отскакивал к Алдерверелду, и удару защитника не хватало совсем чуть-чуть точности.Англичане же первый удар в створ нанесли лишь на 14-ой минуте игры, а самый опасный момент вскоре не реализовал Кейн, пробивший мимо ворот с линии штрафной площади. После вынужденной замены автора голевой передачи Шадли на защитника Вермалена проходить оборонительные порядки бельгийцев стало довольно затруднительно. До перерыва Бельгия уже не рисковала и, отдав мяч островитянам, спокойно выдерживала их слабый натиск.Саутгейт пошёл на решительные меры уже в перерыве. На вторую 45-минутку вышли освежить атаку резвые манкунианцы, Лингард и Рэшфорд. И действительно, игра сборной Англии в атаке заиграла новыми красками. Джесси удачно перехватывал мяч у Азара, ускорялся и пытался простреливать в штрафную Куртуа. Атаки англичан стали разворачиваться именно через этого юркого вингера, но подмоги он не получал. Кейн снова провалил матч плей офф, хотя голы Панаме, Тунису и Швеции, в конце концов, сделают его лучшим бомбардиром первенства.Подданные королевы Виктории окончательно завладели мячом в середине второго тайма, и Мартинес это заметил, выпустив для контратак вместо полезного в первом тайме в подыгрыше Лукаку быстрого Мертенса. Но атаковала Англия! Дайер сыграл в стеночку с Рэшфордом и вывалился один на один с Куртуа, перебросил его, но в последний момент каким-то непостижимым образом Алдервейрелд вынес мяч уже из пустых ворот.Чем ближе был финальный свисток арбитра из Ирана Алиреза Фагани, тем больше игра шла без центра поля. После навесов со штрафных били Дайер и Магуайр, у второго получилось особенно опасно - мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Де Брюйне разогнал бельгийскую контратаку, которая могла похоронить надежды англичан на бронзу за 10 минут до финального свистка, и Менье мог оформлять бронзовый дубль, но Пикфорд сделал очередной блестящий сейв.Досрочные похороны всё-таки произошли, уже через пару минут лучший игрок матча за третье место Эден Азар выскочил один на один с голкипером "Эвертона" и разобрался довольно уверенным ударом в ближний угол. Сборная Бельгии второй раз на этом чемпионате мира обыграла сборную Англии и может довольствоваться третьим местом. Как-никак, эти медали - лучший результат в истории бельгийского футбола.Завтрашнего дня решили не ждать, не все могут это делать, организаторы матча в Санкт-Петербурге наградили победителей этой игры сразу после финального свистка, не успели те порадоваться и поблагодарить болельщиков за игру. Северная столица прощается с чемпионатом мира, который подарил ей сразу семь матчей, с благодарностью всем, принявшим в них самое непосредственное участие.