Сборная Бельгии показала лучший результат на ЧМ в своей истории

Сборная Бельгии занимает 3-е место на #ЧМ2018 - это лучшее достижение #BEL за всю историю участия в ЧМ!



Поздравляем!? pic.twitter.com/TDXcXpPQdC — Чемпионат мира FIFA 2018??? (@fifaworldcup_ru) July 14, 2018

Сборная Бельгии победила национальную команду Англии в матче за третье место на чемпионате мира–2018.Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0.