Гарет Саутгейн: организация ЧМ-2018 была великолепной, спасибо России

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|15.07
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Гарет Саутгейн: организация ЧМ-2018 была великолепной, спасибо России
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейн прокомментировал поражение от Бельгии в матче за 3-е место на чемпионате мира.
- Можете подвести итоги чемпионата мира?
- Как тренер твоя работа заключается в том, чтобы вдохновлять игроков, позволить им добиться успеха, найти наилучшие способы. Дело не во мне, а в команде, сотрудниках, болельщиках. Я горжусь тем, чего они добились. Сегодняшний матч с самого начала должен быть сложный. Мы играли против одной из сильнейших команд в мире. Во второй половине матча игроки без устали продолжали атаковать, создавали возможности забить. Но всегда есть проблема в контратаках. Великолепно сыграли Стоунс, Пикфорд тоже провел замечательно турнир. Мы гордимся нашим достижением.
У нас нет никаких иллюзий относительно нашего статуса. Нам немного не хватило, чтобы попасть в тройку. Я не мог бы просить большего от своих игроков. Мы завершили прекрасное приключение. Этот опыт нам поможет.
- Что подумали о сегодняшней игре Кейна? Он был вымотан к концу матча.
- Команда эмоционально и физически была измотана. Неправильно было бы судить Кейна по сегодняшней игре. Как капитан он хорошо руководил коллективом. Понятно, что у нас была не самая тяжёлая группа. Но это не отменяет того факта, что мы смогли добраться до матча за третье место.
- В каком моральном состоянии находится команда?
- Это невероятный опыт. Мы всегда играли до последнего. Изначально я посчитал сказать игрокам, насколько я ими горжусь. Мы много лет не выигрывали матчи в плей-офф с серьёзными соперниками. Мы прекрасно знаем, чего добились. Уезжаем из России как команда, которая добилась большого прогресса. Сейчас надо смотреть в будущее. Считаю, что отношение сегодня игроков было прекрасно, но физическое состояние оставляло желать лучшего. Мы не смогли за короткий срок подготовиться должным образом, поэтому и начали вяло, и пропустили быстрый гол. Но большего я бы не мог просить ни у одного моего игрока.
Нужны ли матчи за третье место? Игра невероятно тяжёлая. Мы были так близки к самому большому призу, что на этом этапе все просто хотели уехать домой. Но за полдня нам удалось наметить цели на сегодняшнюю игру. Этот матч поставил нам новую планку. Я не в праве решать, следует ли проводить матч за третье место. Мы старались выиграть медаль и хотели завершить турнир на положительной ноте. Иногда качество нашей игры оставляло желать лучшего, но у бельгийцев сейчас лучшая команда в их истории.
- Вы много достигли на этом турнире?
- Не думаю, мы смотрим очень реалистично на уровень, на котором находимся. Мы получили много похвалы, но с другой стороны смотрим правде в глаза и знаем, что нам нужно улучшать нашу игру. Здорово, что мы вышли в полуфинал, это придаёт нам веры и импульс. Хочу поблагодарить всех здесь.
- Как вам организация турнира?
- Хочу поблагодарить всех. В России нас принимали прекрасно, организация турнира была великолепной. Организаторы и волонтеры нам во всем помогали. В последнее время между нашими странами не лучшие отношения, но все к нам относились очень хорошо. Также хочу поблагодарить журналистов за то, что задавали нам правильные вопросы и были неотъемлемой частью всего процесса. Надеюсь, вам здесь тоже понравилось.
Rusfootball.info
- Можете подвести итоги чемпионата мира?
- Как тренер твоя работа заключается в том, чтобы вдохновлять игроков, позволить им добиться успеха, найти наилучшие способы. Дело не во мне, а в команде, сотрудниках, болельщиках. Я горжусь тем, чего они добились. Сегодняшний матч с самого начала должен быть сложный. Мы играли против одной из сильнейших команд в мире. Во второй половине матча игроки без устали продолжали атаковать, создавали возможности забить. Но всегда есть проблема в контратаках. Великолепно сыграли Стоунс, Пикфорд тоже провел замечательно турнир. Мы гордимся нашим достижением.
У нас нет никаких иллюзий относительно нашего статуса. Нам немного не хватило, чтобы попасть в тройку. Я не мог бы просить большего от своих игроков. Мы завершили прекрасное приключение. Этот опыт нам поможет.
- Что подумали о сегодняшней игре Кейна? Он был вымотан к концу матча.
- Команда эмоционально и физически была измотана. Неправильно было бы судить Кейна по сегодняшней игре. Как капитан он хорошо руководил коллективом. Понятно, что у нас была не самая тяжёлая группа. Но это не отменяет того факта, что мы смогли добраться до матча за третье место.
- В каком моральном состоянии находится команда?
- Это невероятный опыт. Мы всегда играли до последнего. Изначально я посчитал сказать игрокам, насколько я ими горжусь. Мы много лет не выигрывали матчи в плей-офф с серьёзными соперниками. Мы прекрасно знаем, чего добились. Уезжаем из России как команда, которая добилась большого прогресса. Сейчас надо смотреть в будущее. Считаю, что отношение сегодня игроков было прекрасно, но физическое состояние оставляло желать лучшего. Мы не смогли за короткий срок подготовиться должным образом, поэтому и начали вяло, и пропустили быстрый гол. Но большего я бы не мог просить ни у одного моего игрока.
Нужны ли матчи за третье место? Игра невероятно тяжёлая. Мы были так близки к самому большому призу, что на этом этапе все просто хотели уехать домой. Но за полдня нам удалось наметить цели на сегодняшнюю игру. Этот матч поставил нам новую планку. Я не в праве решать, следует ли проводить матч за третье место. Мы старались выиграть медаль и хотели завершить турнир на положительной ноте. Иногда качество нашей игры оставляло желать лучшего, но у бельгийцев сейчас лучшая команда в их истории.
- Вы много достигли на этом турнире?
- Не думаю, мы смотрим очень реалистично на уровень, на котором находимся. Мы получили много похвалы, но с другой стороны смотрим правде в глаза и знаем, что нам нужно улучшать нашу игру. Здорово, что мы вышли в полуфинал, это придаёт нам веры и импульс. Хочу поблагодарить всех здесь.
- Как вам организация турнира?
- Хочу поблагодарить всех. В России нас принимали прекрасно, организация турнира была великолепной. Организаторы и волонтеры нам во всем помогали. В последнее время между нашими странами не лучшие отношения, но все к нам относились очень хорошо. Также хочу поблагодарить журналистов за то, что задавали нам правильные вопросы и были неотъемлемой частью всего процесса. Надеюсь, вам здесь тоже понравилось.
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