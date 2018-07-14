Гарет Саутгейн: организация ЧМ-2018 была великолепной, спасибо России

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейн прокомментировал поражение от Бельгии в матче за 3-е место на чемпионате мира.- Как тренер твоя работа заключается в том, чтобы вдохновлять игроков, позволить им добиться успеха, найти наилучшие способы. Дело не во мне, а в команде, сотрудниках, болельщиках. Я горжусь тем, чего они добились. Сегодняшний матч с самого начала должен быть сложный. Мы играли против одной из сильнейших команд в мире. Во второй половине матча игроки без устали продолжали атаковать, создавали возможности забить. Но всегда есть проблема в контратаках. Великолепно сыграли Стоунс, Пикфорд тоже провел замечательно турнир. Мы гордимся нашим достижением.У нас нет никаких иллюзий относительно нашего статуса. Нам немного не хватило, чтобы попасть в тройку. Я не мог бы просить большего от своих игроков. Мы завершили прекрасное приключение. Этот опыт нам поможет.- Команда эмоционально и физически была измотана. Неправильно было бы судить Кейна по сегодняшней игре. Как капитан он хорошо руководил коллективом. Понятно, что у нас была не самая тяжёлая группа. Но это не отменяет того факта, что мы смогли добраться до матча за третье место.- Это невероятный опыт. Мы всегда играли до последнего. Изначально я посчитал сказать игрокам, насколько я ими горжусь. Мы много лет не выигрывали матчи в плей-офф с серьёзными соперниками. Мы прекрасно знаем, чего добились. Уезжаем из России как команда, которая добилась большого прогресса. Сейчас надо смотреть в будущее. Считаю, что отношение сегодня игроков было прекрасно, но физическое состояние оставляло желать лучшего. Мы не смогли за короткий срок подготовиться должным образом, поэтому и начали вяло, и пропустили быстрый гол. Но большего я бы не мог просить ни у одного моего игрока.Нужны ли матчи за третье место? Игра невероятно тяжёлая. Мы были так близки к самому большому призу, что на этом этапе все просто хотели уехать домой. Но за полдня нам удалось наметить цели на сегодняшнюю игру. Этот матч поставил нам новую планку. Я не в праве решать, следует ли проводить матч за третье место. Мы старались выиграть медаль и хотели завершить турнир на положительной ноте. Иногда качество нашей игры оставляло желать лучшего, но у бельгийцев сейчас лучшая команда в их истории.- Не думаю, мы смотрим очень реалистично на уровень, на котором находимся. Мы получили много похвалы, но с другой стороны смотрим правде в глаза и знаем, что нам нужно улучшать нашу игру. Здорово, что мы вышли в полуфинал, это придаёт нам веры и импульс. Хочу поблагодарить всех здесь.- Хочу поблагодарить всех. В России нас принимали прекрасно, организация турнира была великолепной. Организаторы и волонтеры нам во всем помогали. В последнее время между нашими странами не лучшие отношения, но все к нам относились очень хорошо. Также хочу поблагодарить журналистов за то, что задавали нам правильные вопросы и были неотъемлемой частью всего процесса. Надеюсь, вам здесь тоже понравилось.