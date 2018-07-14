Киран Триппьер: мы выкладывались в каждом матче, старались показать лучший результат

Защитник сборной Англии Киран Триппьер прокомментировал поражение от Бельгии (0:2)."Наш тренер много говорил нам, о многом беседовал с нами, чтобы мы оказались здесь. Мы много работали, и в нас сильно верили. Хотя тренера иногда сильно критиковали. Мы же выкладывались в каждом моменте, старались показать лучший результат, - сказал Триппьер.