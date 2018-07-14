Роберто Мартинес: я не был бы счастлив, если бы мне до ЧМ-2018 сказали, что мы займем третье место

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на пресс-конференции дал комментарии после победы над Англией (2:0) в матче за третье место на ЧМ-2018.- Думаю, самое большое достижение, что мы стали большой командой. Эти игроки хотели стать командой, никто не говорил о своём будущем, только о вкладе в наш коллектив. Мы впервые с 1966 года забили больше всех на турнире. 10 разных игроков забивали за Бельгию на ЧМ. По-моему, это рекорд. Я горжусь командой. Все хотели биться друг за друга. Плюс за Бельгию болеет вся страна. Для нас всех это потрясающие эмоции.- Мы пригласили семьи футболистов. Они вспомнили, что они обычные люди. А не только игроки в футбол. Ребята отвлеклись от неудачи, от давления. И сегодня вышли, спокойно играть в футбол. Показать свой уровень. У наших футболистов большой уровень.Если бы мне сказали, что мы завоюем бронзу на ЧМ-2018, я не был бы доволен. Мы хотели одержать победу. Но мы сотворили историю Бельгии. Это достижение для нас, я рад.- Французы являются фаворитом, это очень яркая команда. И у них есть опыт топовых матчей на крупных турнирах. Поражение в финале Евро-2016 сильно поможет французам завтра. Но Хорватия будут биться до конца. Если хорваты выиграют, то покажут всем сборным, всем людям, что надо верить в свою мечту. Это будет потрясающая история, сказочная. Так или иначе, кто бы не выиграл финал, он заслуженно станет чемпионом мира.В Бельгии много суперигроков, но все они были объединены общей целью. Никто не говорил о клубных делах — все делали все только ради команды. Поэтому Бельгия так хорошо и выступила, поэтому мы и отыгрались с 0:2 в матче с Японией. Мы смогли остановить англичан.Лукаку? Он отлично сыграл, и не важно, что не забил. Он приносил пользу команде.