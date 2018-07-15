Победитель чемпионата мира получит 38 млн долларов призовых, сборная России - 16

ФИФА представила схему распределения призовых, выплачиваемых командам за участие в чемпионате мира. Общий призовой фонд составил 400 миллионов долларов, 38 из которых достанутся победителю сегодняшнего финала Франция - Хорватия, а 28 - проигравшему.Сборная России, как четвертьфиналист турнира, получит 16 миллионов долларов призовых.