Опрос показал, кого будут поддерживать россияне в финале ЧМ-2018

Стало известно, кого будут поддерживать россияне в финальном матче чемпионата мира — 2018 между сборными Хорватии и Франции."В предстоящем матче треть опрошенных (35%) будут болеть за сборную Хорватии, а 31% россиян — за команду Франции.При этом, по мнению 41% респондентов, чемпионский титул завоюет Франция, еще 39% считают, что выиграет Хорватия", — говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).