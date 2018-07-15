Британская страховая компания оплатит бельгийцам покупку телевизоров за 15 голов сборной на ЧМ

Бельгийской компании Krefel предстоит выполнить обещание перед болельщиками, данное перед чемпионатом мира, сообщает Sportx.kz.А деньги выплатит страховая компания из Британии.Так магазин сдержит обещание, данное до начала Мундиаля, компенсировать затраты на покупку, если национальная сборная забьет больше 15 голов."Мы это сделали! Наши "дьяволы" забили больше 15 мячей во время Кубка мира в России! Это означает, что мы собираемся заплатить тысячам клиентов, которые купили телевизор!" — говорится в твиттере компании.Англичане подписали соглашение после того, как провели анализ ситуации, который показал низкий процент вероятности того, что Бельгия забьет 15 мячей. Именно англичане пропустили два мяча в свои ворота, которые и стали решающими.