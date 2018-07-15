За 6 часов до финала ЧМ-2018 в продаже не осталось билетов

На 12.20 по московскому времени на официальном сайте ФИФА не осталось билетов на финал чемпионата мира-2018.Еще три часа назад у болельщиков была возможность купить билеты третей, второй и первой категорий (цена - 27 300, 42 600 и 66 000 рублей соответственно).