Президент Хорватии подарила Владимиру Путину футболку своей сборной

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подарила футболку своей национальной команды по футболу Президенту РФ Владимиру Путину.Встреча состоялась в воскресенье в Кремле. На майке с номером "9" написана фамилия "Путин".Обычно под девятым номером в футбольных командах играют нападающие. В сборной Хорватии данный номер принадлежит форварду Андрею Крамаричу.Грабар-Китарович также поблагодарила Путина за отличную организацию чемпионата мира от лица футбольной сборной Хорватии и всех ховратских болельщиков.Глава Хорватии, "как страстный футбольный болельщик", поздравила Путина с тем, что чемпионат мира стал примером для всех. В частности, Грабар-Китарович отметила, что России удалось "предотвратить какие-либо неприятные инциденты" и организовать для болельщиков комфортное перемещение между городами.Сборная Хорватии в воскресенье сыграет в финале чемпионата мира с командой Франции. Матч состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 (мск).