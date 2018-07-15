Мирослав Ромащенко: игроков сборной России было трудно убедить перейти на тактику в пять защитников перед матчем с Испанией

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал, как команда переходила на тактику в пять защитников перед игрой 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, пенальти – 4:3).– Мы понимали, что игра с испанцами в четыре защитниками будет для нас сверхнаивной. Но тот анализ, который мы делали, нужно было донести до игроков. И убедить их в том, что с Испанией от привычной на этом чемпионате модели надо отказываться, поскольку у соперника есть сильные стороны, и нейтрализовать их – в нашем, подчеркиваю, случае – можно именно так.– Очень сильно. И убедить их стоило большого труда, особенно со стороны Саламыча. Он до последнего продолжал и индивидуально, и группами общаться с игроками, по двое-трое. И убеждать их.