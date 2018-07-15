Сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира

Сборная Франции в финальном матче чемпионата мира на стадионе "Лужники" одержала победу над Хорватией.

Чемпионат мира

Финал

Стадион: Лужники (Москва, Россия)

Франция – Хорватия 4:2

Гол: Манджукич, 19 (авто.), Гризманн, 37 (пен.), Погба, 58, Мбаппе, 65 - Перишич, 29, Манеджукич, 69

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте (Н'Зонзи, 54), Погба, Матюиди (Толиссо, 72), Мбаппе, Жиру (Фекир, 81), Гризманн.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич (Пьца, 82), Ракитич, Брозович, Модрич, Ребич (Крамарич, 71), Перишич, Манджукич.

Предупреждения: Канте, 28, Эрнандес, 41, Врсалько, 90+2
Теги: Сборная Франции Сборная Хорватии
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№48 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (1)
online

Франция, с победой! Слава России! Слава Сербии! Слава КПСС!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№47 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Украина в трауре.

По идеи, у них теперь французы должны быть в друзьях....


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№46 Написал: Korsar123 (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: ctdthysqjktym
Дождь в такой момент - это к счастью! Прятаться от счастья - счастья не видать!

Согласен!!!)))
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№45 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Korsar123
Поздравляю Францию с победой!!! Не понравилось только одно, в момент дождя зонт раскрыли только над Путиным, женщина президент Хорватии мокла под дождем!!!

Дождь в такой момент - это к счастью! Прятаться от счастья - счастья не видать!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№44 Написал: Red fox (Сегодня, 20:55) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: tantara002
Всё-таки негриоды победили европеоидов. Чёрная доминация в баскетболе , теперь в футболе . С таким темпами скоро и в хоккее Африка будет епать

А ведь не так давно негроиды совсем в жопе были. Европеоиды соревновались с метисами (белые+индейцы).
В хоккей - не уверен, но в домино точно не потянут.
И в шашки с шахматами.
Регистрация: 25.05.2008 [жалоба]
№43 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Украина в трауре.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№42 Написал: pisto (Сегодня, 20:50) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Все таки силы не беспредельны, но хорваты все равно герои
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№41 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 20:50) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Korsar123
Поздравляю Францию с победой!!! Не понравилось только одно, в момент дождя зонт раскрыли только над Путиным, женщина президент Хорватии мокла под дождем!!!

При чем здесь Путин.-это вопрос к ее шестеркам.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№40 Написал: tantara002 (Сегодня, 20:48) #
  • -2
  •  (8)
online

Всё-таки негриоды победили европеоидов. Чёрная доминация в баскетболе , теперь в футболе . С таким темпами скоро и в хоккее Африка будет епать


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№39 Написал: Korsar123 (Сегодня, 20:39) #
  • -2
  •  (10)

Поздравляю Францию с победой!!! Не понравилось только одно, в момент дождя зонт раскрыли только над Путиным, женщина президент Хорватии мокла под дождем!!!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№38 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 20:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Чет взгрустнулось ). Ждем чемпионат России.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№37 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:35) #
  • 0
  •  (4)

Тучи могли бы и разогнать. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№36 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (5)
online

Blessing,
Прими мочегонное.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№35 Написал: coban сегодня (Сегодня, 20:25) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Enterprise
"У Лукамодрича-зеленый(цвет лица),
Златая цепь -Не повезло"

))
А негров нынче меньше
Чем обычно..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№34 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 20:24) #
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Черный Лис
Вся Африка радостно бьет в барабаны.

Молодцы французские африканцы,дрюкнули проклятых усташей. Еще бы для полноты картины какой-нибудь условный Поль Погба крикнул бы -"Косово -это Сербия"и Загреб гори.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№33 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:20) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Когда-то хорватам должно было не повезти, но это черезчур жестоко.
Хорваты лучшая по игре команда КМ, Францию с победой (Франция будет прирастатьСибирью колониями).
В этом матче мне Франция не понравилась, но кому какое дело.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№32 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
"У Лукамодрича-зеленый(цвет лица),
Златая цепь -Не повезло"
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№31 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 20:17) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Рубин»
Вива ля Франция!!!

Хорватского сала хохлам!


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№30 Написал: coban сегодня (Сегодня, 20:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Музло зачётное в Луже гоняют)))))
Всем плюсов grinning


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№29 Написал: нетрал (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
а что там за дебил на поле выбегал?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№28 Написал: nedva Russia (Сегодня, 20:13) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо обеим командам за игру! Спасибо нашим! Это лучший чемпионат, что я видел с 1978г.!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№27 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:13) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
за Наших, удивили, так удивили!!!!

да уж...проиграли серебряным призёрам по пенальти...в четвертьфинале!!!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№26 Написал: Бриг (Сегодня, 20:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
О финале, можно сказать так: Сила класса и сила воли.Класс, все таки взял свое.Жаль , что бельгийцы и французы в полу финале встретились , а не в финале.Поинтереснее игра смотрелась.Победа французов по делу.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№25 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Хорваты молодцом, классно провели ЧМ, ну а французы финал выиграли по делу


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№24 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:09) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Конец чемпионата Мира, а написать некуй.

А...наливай! laughing laughing

Ну, тогда, за Наших, удивили, так удивили!!!!
И Салаха остановили!!! satisfied


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№23 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pivo69
Больше всех заслужили,с самого начала ЧМ

я бы поспорил.посмотри еще раз игру с Австралией...там им дико фартило. *это я на тему самого начала


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№22 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (4)

Французов с победой. Хорватам - респект.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№21 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:07) #
  • +6
  •  (8)
online

Французов с ПОБЕДОЙ!!!!
Больше всех заслужили,с самого начала ЧМ
были главными претендентами!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№20 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:06) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
а забавно вышло...1 автогол.1 пеналь себе привезли.2 гола тупо вратарских (я не про Льориса)...и всё это выпало на финал


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№19 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:05) #
  • +5
  •  (5)
online

Хороший финал! Запомнится надолго. Всем командам ЧМ спасибо за доставленное удовольствие, до свидания и приезжайте ещё!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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