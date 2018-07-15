Дональд Трамп: поздравляю Путина и Россию, чемпионат мира великолепен

Президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере запись об итогах чемпионата мира."Поздравляю Францию, которая показала необыкновенный соккер, с победой на ЧМ-2018.В добавок поздравляю президента Путина и Россию, проведших действительно великолепный чемпионат мира – один из лучших в истории!" – написал Трамп.