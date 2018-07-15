Златко Далич: в финале чемпионата мира такие пенальти не назначают

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Златко Далич: в финале чемпионата мира такие пенальти не назначают

Златко Далич: в финале чемпионата мира такие пенальти не назначаютГлавный тренер сборной Франции Златко Далич после проигранного французам финала чемпионата мира заявил, что недоволен назначенным пенальти в его ворота, а также отметил, что его будущее пока неопределенно, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Как вмешалась в вашу игру система видеоповторов?

- Во первых, поздравляю Францию. Я не комментирую работу арбитра, но в финале чемпионата мира такие пенальти не назначают. Нам сегодня не улыбалась удача. Сегодня был лучший матч из всех, которые мы сыграли на чемпионате.

- Вы готовы дальше работать со сборной?

- Я готов сейчас немного отдохнуть. Я возьму тайм-аут, я не принимаю решения на скорую руку. Сейчас я думаю только об отдыхе.

- Чего вам не хватило сегодня?

- Сегодня нам не хватило удачи, особенно с первыми двумя голами, автогол и пенальти. Но матч был прекрасный.

- Что сказали игрокам после матча?

- Нам всем было грустно после матча, но я сказал игрокам, что вы можете гордиться своей игрой, держите выше голову. Иногда в футболе проигрываешь. Мы должны достойно встречать поражения - вот что я сказал игрокам.

- Что думаете о Луке Модриче, который стал лучшим игроком турнира?

- Мы очень рады за него, он получил его заслуженно, он отыграл прекрасный турнир.

Судейство? я поделился своей мыслью про пенальти, я не хотел негативно отзываться о его работе.

- Насколько сильно повлияло выбегание болельщиков?

- Я не могу его комментировать, ваш вопрос.
Теги: Сборная Хорватии Сборная Франции
Сегодня, 21:29
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7
(4)
№7 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 23:24) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: tiki
два мяча вашего субашича....спрашивайте с себя

Не соглашусь. Оба раза был закрыт толпой мвоих и чужих -- и удара не мог увидеть. Отсбда кажузаяся запоздалая реакция. Вот Льорис разок начудил, это да. sweat_smile
А так: хорватов физическая форма подвела. Сказились сплошны овертаймы в плей-офф наконец-таки, наложившись на ацкую духоту, которая африканцам привычнее.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Barmaley (Сегодня, 23:15) #
  • -1
  •  (1)

Лично у меня сложилось впечатление, что хорватов тащили в финал по чьей-то указке.Гол забитый англичанам с опасной игры с прямой ногой тоже можно сказать специфика чемпината мира. чуть башку не снес Перешич защитнику. И вообще игроали сверх грубо хорваты и нагло. А может так и надо? Но судьи зачем тогда на поле нужны? Давайте устроим рубку характеров без правил.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Pol Roger (Сегодня, 22:02) #
  • +3
  •  (7)

Не ясно,что в финалах другие правила? Он рукой изменил траекторию мяча,вольно или невольно это не важно.Абсолютно нормальный пенальти.Меньше политических лозунгов надо провозглашать харваткам,а больше думать о футболе.
Регистрация: 27.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 21:56) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Сами все прос*али, французов не было видно и слышно, они просто дождались ваших ошибок.


Французам нельзя было играть по другому, иначе бы Модрич не получил Золотой мяч. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:53) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
как уже писал - все голы ваши...автогол.пеналь (который был).и два мяча вашего субашича....спрашивайте с себя


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:50) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сами все прос*али, французов не было видно и слышно, они просто дождались ваших ошибок.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:32) #
  • +7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
правила одинаковые во всех матчах,тем более пенальти был железный


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
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