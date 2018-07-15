Златко Далич: в финале чемпионата мира такие пенальти не назначают

Главный тренер сборной Франции Златко Далич после проигранного французам финала чемпионата мира заявил, что недоволен назначенным пенальти в его ворота, а также отметил, что его будущее пока неопределенно, передает корреспондент- Во первых, поздравляю Францию. Я не комментирую работу арбитра, но в финале чемпионата мира такие пенальти не назначают. Нам сегодня не улыбалась удача. Сегодня был лучший матч из всех, которые мы сыграли на чемпионате.- Я готов сейчас немного отдохнуть. Я возьму тайм-аут, я не принимаю решения на скорую руку. Сейчас я думаю только об отдыхе.- Сегодня нам не хватило удачи, особенно с первыми двумя голами, автогол и пенальти. Но матч был прекрасный.- Нам всем было грустно после матча, но я сказал игрокам, что вы можете гордиться своей игрой, держите выше голову. Иногда в футболе проигрываешь. Мы должны достойно встречать поражения - вот что я сказал игрокам.- Мы очень рады за него, он получил его заслуженно, он отыграл прекрасный турнир.Судейство? я поделился своей мыслью про пенальти, я не хотел негативно отзываться о его работе.- Я не могу его комментировать, ваш вопрос.