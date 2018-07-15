Активисты Pussy Riot выбежали на поле во время матча Франция – Хорватия

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Активисты Pussy Riot выбежали на поле во время матча Франция – Хорватия

Во время матча финала ЧМ-2018 на поле выбежали активисты группы Pussy Riot.

Группа наиболее известна по акции в Храме Христа Спасителя в Москве в 2012 году. Из-за акции матч был прерван на полторы минуты, причём выдворить активисток с поля пытались даже некоторые игроки сборной Хорватии. Pussy Riot в своём "фейсбуке" сообщили, что этой акцией требуют освобождения политических заключённых, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.

Активисты Pussy Riot выбежали на поле во время матча Франция – Хорватия


Фото: Sports.ru
Теги: Сборная Франции Сборная Хорватии
Сегодня, 22:06
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17
(4)
№17 Написал: Черный Лис (Сегодня, 23:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
***ым нет покоя
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: fd65 (Сегодня, 23:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Когда нормальные болелы не могут попасть на игры ЧМ, какие то шлюхи не просто проходят на матчи, но и еще в форме ряженных.....,-это просто пиз#ец..... Этот чемпионат посетили все , кому футбол в обычной жизни не упирался...., как то так... И как вишенка на торт в финале- забег этих шалав.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№15 Написал: Хозяин (Сегодня, 22:51) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мрази другого слова нет МРАЗИ
Регистрация: 26.04.2014 [жалоба]
№14 Написал: avnik море (Сегодня, 22:46) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А каких шикарных здюлей кто-то получит... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№13 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 22:45) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Волга НН»
Надеюсь теперь и этим активистам дадут хороший срок.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№12 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:35) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Agasphere
Цитата: Lokoflesh
Вот как у них это получилось?

Так форма ж милицейская, да еще парадная. joy

У-гу, пнятненько.
Но блеать, как среди них затесался Уиллем Дефо (верхнее фото) ? worried


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№11 Написал: pisto (Сегодня, 22:31) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
То есть они наи всех секьюрити, просто переодевшись в ментов? Прямо бизнес-план для всех шахидов
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 22:23) #
  • +7
  •  (15)

вот такие люди позорят нашу страну.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:18) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шалавы, месье...
А красиво хорват их возит!!! На нижнем снимке) Кто это был, я не заметил тогда?..


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№8 Написал: Toorch (Сегодня, 22:14) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Это материал на правах рекламы что ли? Или новостник из сочувствующих? Так то у нормальных людей словосочетание P*ssy R*iot может вызвать только отвращение.
Регистрация: 14.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: блумфонтейн (Сегодня, 22:13) #
  • -16
  •  (20)

Это реальный писдец... с такой кокозицией уйтин ещё лет 20 будет гнить в Кремле...
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
№6 Написал: bolt Омск (Сегодня, 22:13) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
активно лес валить в дебри Сибири.
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 22:12) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: Lokoflesh
Вот как у них это получилось?

Так форма ж милицейская, да еще парадная. joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Lokoflesh
Вот как у них это получилось?
А по сабжу, конечно мрази продажные.

объясняю: среди стюардов такие же мрази, которые заранее пошли в стюарды специально для этой акции. и в назначенный момент попросту раступились
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 22:11) #
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Реал»
А мы добавим еще один пункт: "Пересажать всех подобных ***ов пожизненно" - это же надо быть такими идиотами, требуя справедливости подлыми методами, вы бы еще терракт устроили во имя справедливости, гении добра млять
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:09) #
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Проплаченные сучки!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:09) #
  • +10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот как у них это получилось?
А по сабжу, конечно мрази продажные.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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