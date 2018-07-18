Владимир Путин о ЧМ-2018: перед гостями предстала не витрина, а настоящая Россия

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Владимир Путин о ЧМ-2018: перед гостями предстала не витрина, а настоящая Россия

Президент РФ Владимир Путин на открытии Московского урбанистического форума высказался о ЧМ-2018.

По словам политика, иностранным болельщикам понравилось в России и они высоко оценили гостеприимство, спортивные объекты, транспортную инфраструктуру, общественные пространства и сферу услуг, работу волонтеров, медицинских, коммунальных служб, полиции.

"Перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный, созданный на короткий срок внешний вид, показной виртуальный мир. Нет, все было, как у нас говорится, по-настоящему.

Страна меняется, это курс последовательный, долгосрочный, мы вкладываем действительно большие средства и усилия. И это инвестиции, прежде всего, в качество жизни наших граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого человека. Эти усилия мы, конечно, будем продолжать", - цитирует Путина "Р-Спорт".
Теги: Путин
Сегодня, 15:04
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19
(3)
№19 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 17:54) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Владимир Владимирович, вы уже плохо знаете Россию. К сожалению.
Да, то, что видели иностранцы не была витриной, ее сторону я сам видел в Казани и сам участвовал. Она прекрасна.
Но вы заглядываете (вам не показывают) на ту сторону. Она разная, очень.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№18 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:34) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Пивовед
пир во время чумы в потёмкинской деревн

пшел вон, чумной
Кащенко вон там laughing


я понимаю, что именно ты, дятел, знаешь, где Кащенко...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№17 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:28) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
пир во время чумы в потёмкинской деревн

пшел вон, чумной
Кащенко вон там laughing
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:25) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
пир во время чумы в потёмкинской деревне


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
полицейскими зачистками

шо это такое? кого зачищают?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 17:17) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
я могу судить только по Москве, другие города во время ЧМ не посещала... а в чем витрина? в том, что отремонтировали дороги и тротуары? украсили улицы? повесили дублирующие указатели на транслите?
это все нормальные вещи, любая принимающая сторона готовится к такого масштаба событиям....


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№13 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:09) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Да. точно. Настоящая Россия. С ненужными стадионами (некому финансировать теперь, точно как в Сочи объекты)... с распилами, полицейскими зачистками и верой в святое, незыблемое светлое завтра...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№12 Написал: pivas (Сегодня, 17:01) #
  • +3
  •  (5)

Самый заурядный гопник .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
№11 Написал: александр матасов (Сегодня, 16:44) #
  • +1
  •  (3)

Настоящая Россия начинается после чемпионата ,в Волгограде и Н. Новгороде.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№10 Написал: Поло (Сегодня, 15:55) #
  • -3
  •  (11)

И потом кто-то будет говорить, как он заботится о стране?)
Он либо некомпетентен, либо лжет. И то и другое преступление, а третьего не дано!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:36) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Подмосковье, пригороды городов где проходил ЧМ, обнищавшее население на всей территории России из-за непомерных трат на ЧМ, это и есть настоящая Россия, а трансляции на ТВ ЧМ это пиарпредставление для всего остального мира.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 15:32) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
да готовились, конечно... как и в других странах wink
- Главное: правильно использовать типа "наследие"... и мальчишек сильных вырастить, благо Родители реально задумались над темой Футбола!


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: Korsar123 (Сегодня, 15:28) #
  • +3
  •  (13)

Настоящая Россия была в других городах, где не проходили матчи!!! На время проведения ЧМ аж в них дороги перестали делать, сказав денег нет...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№6 Написал: tantara002 (Сегодня, 15:27) #
  • 0
  •  (6)
online

Ленинградская, Саратовская и Калининградская области вошли в число регионов с самым высоким уровнем поддержки пенсионной реформы среди региональных властей. Об этом говорится в обзоре Фонда «Петербургская политика»

Самый высокий уровень поддержки пенсионных реформ laughing


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: casabl (Сегодня, 15:24) #
  • -1
  •  (1)

Spielhur, halt die schnauce


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:22) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Уже не стесняется.. Телевизионный скот россиянии и это сьест.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 15:17) #
  • +1
  •  (11)

Гладко было на бумаге да забыли про овраги! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 15:16) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
ВЛАДИМИР ПУТИН О ЧМ-2018: ПЕРЕД ГОСТЯМИ ПРЕДСТАЛА НЕ ВИТРИНА, А НАСТОЯЩАЯ РОССИЯ

Именно витрина к сожалению


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№1 Написал: tantara002 (Сегодня, 15:06) #
  • +7
  •  (19)
online

писдешь


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
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