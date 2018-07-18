Алан Дзагоев: перед серией пенальти с Хорватией понял, что мало кто пойдет их бить

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Алан Дзагоев: перед серией пенальти с Хорватией понял, что мало кто пойдет их бить

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о серии послематчевых пенальти с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира.

"В принципе, я всегда иду бить послематчевые пенальти. Тут с начала не был уверен. Но потом посмотрел и понял, что мало кто пойдет бить. И Зобнин устал, и Далер всю игру отыграл… Все шло к тому, что надо идти бить.

Первым вызвался Смол бить. Потом Сережа (Игнашевич) сказал, что ему без разницы каким бить. Тогда я поднял руку, сказал, что пойду бить вторым. Когда шел, был мандраж. Плюс мы первый пенальти не забили, а они забили. Когда мяч поставил, было ощущение полного спокойствия.

Не помню, как решал, куда бить. Но я выдохнул и был уверен. Свисток, побежал бить, и уже по ходу ориентировался. Такого, чтобы подходить к пенальти неуверенным, а потом уверенность появилась, со мной еще не было", — рассказал Дзагоев РФС ТВ.
Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 17:19
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(2)
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:57) #
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online

Цитата: бородач
Мама мия -- ну ладно дриблинг как у Месси не каждому по карману,но пенальти ?? обезьяну можно научить --- каждый день по четверть часа уделяй пеникам и никакого мандража не будет... и к тому же вы профи -- вам за это не хило отстегивают ..

Угу. И перед глазами сразу пенальти Баджо бразильцам на ЧМ-1994
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:48) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Мама мия -- ну ладно дриблинг как у Месси не каждому по карману,но пенальти ?? обезьяну можно научить --- каждый день по четверть часа уделяй пеникам и никакого мандража не будет... и к тому же вы профи -- вам за это не хило отстегивают ..


а никогда не вызывало сомнений?- а почему, собственно, наши мастера кожаной сферы ни пас *на выход* отдать не могут, ни передачу толком навесить, ни штрафной исполнить ?

а дело в том, что в их сладких контрактах оговорено даже время продолжительности командных и индивидуальных тренировок, за превышение которого клуб должен платить и платить и платить дополнительно.

а вот, к примеру, знаменитый мексиканец Уго Санчес специально оставался после тренировок, расставлял по полю полноразмерные человеческие манекены - и отрабатывал обводящие и штрафные удары.
самостоятельно.
сверхурочно.

но нашим кудесникам не пережить такое насилие.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: pivas (Сегодня, 17:37) #
  • -2
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бородач,
Присоединяюсь .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:27) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Мама мия -- ну ладно дриблинг как у Месси не каждому по карману,но пенальти ?? обезьяну можно научить --- каждый день по четверть часа уделяй пеникам и никакого мандража не будет... и к тому же вы профи -- вам за это не хило отстегивают ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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