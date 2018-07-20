Владимир Путин: на ЧМ-2018 сборная России показала настоящую русскую стойкость и упорство

Президент России Владимир Путин на заседании совета по спорту в Калининграде прокомментировал выступление сборной России на ЧМ-2018."Отмечу добротную, бескомпромиссную игру нашей сборной, подарившую российским болельщикам долгожданную радость побед. Сталислав Саламович, вам спасибо большое. И главный тренер, и его штаб, вся система обеспечения и сами ребята сражались достойно. Были настоящей командой и показали всем настоящую русскую стойкостью и упорство", - сказал президент.