Килиан Мбаппе играл в полуфинале и финале ЧМ-2018 с травмой спины

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе играл в полуфинальном и финальном матчах на ЧМ-2018 с травмой спины, передает L'Equipe.Накануне полуфинального матча с бельгийцами 19-летний нападающий резко поднялся с постели, чтобы пойти душ и почувствовал острую боль в спине, услышал "щелчок" и упал на кровать. Мбаппе повредил три позвонка, что привело к спондилолистезу (смещение вышележащего позвонка по отношению к нижележащему).