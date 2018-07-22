Британская статистическая компания Opta назвала ЧМ-2018 лучшим в истории

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Британская статистическая компания Opta назвала ЧМ-2018 лучшим в истории
Компания Opta Sports назвала чемпионат мира 2018 года, который прошел в России, лучшим в истории. Об этом сообщил специалист по спортивной статистике Александр Дункан.
На турнире в России многие решающие голы были забиты в компенсированное время. "На чемпионате мира в России девять победных голов было забито после 89-й минуты. Это больше, чем на турнирах 1998-2014 годов вместе взятых. Мячи, забитые на последних секундах, всегда остаются в памяти у болельщиков и предают соревнованию дополнительную драму", - отметил Дункан.
Эксперт также отметил, что главной звездой турнира стал 19-летний французский нападающий Килиан Мбаппе. "Все ожидали противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но команды Португалии и Аргентины не дошли до финала. Главным открытием турнира, однозначно, является Мбаппе, который стал самым молодым игроком в истории после Пеле, сыгравшим в финале чемпионата мира, - сообщил британский специалист. - Легендарный бразильский нападающий был очень хорош, а российский турнир показала всему футбольному миру новую звезду".
По словам Дункана, вылет сборной Германии, являющейся чемпионом мира 2014 года, на стадии группового этапа стал главной сенсацией российского турнира. "Мировое первенство преподнесло огромное количество сенсаций, главной из которых стало выступление немецкой команды. Сборная Германии была настолько неудачной, что по количеству ударов по воротам (72) их превзошли только пять сборных в турнире, четыре из которых сыграли на четыре игры больше, чем команда Йоахима Лева. А Мануэль Нойер стал единственным голкипером турнира, дважды бросавшимся в атаку, допустивший при этом результативную ошибку в матче с командой Южной Кореи", - сказал эксперт.
По его мнению, главным результатом чемпионата мира стало успешное введение системы видеопомощи арбитрам (VAR). "Только одна игру турнира завершилась со счетом 0:0, такого результата не было на мировых первенствах с 1954 года. VAR сильно помогла арбитрам с определением фолов в штрафных площадях. Также 43% голов на турнире было забито со стандартных положений, это лучший показатель с 1966 года", - сообщил Дункан.
ТАСС
На турнире в России многие решающие голы были забиты в компенсированное время. "На чемпионате мира в России девять победных голов было забито после 89-й минуты. Это больше, чем на турнирах 1998-2014 годов вместе взятых. Мячи, забитые на последних секундах, всегда остаются в памяти у болельщиков и предают соревнованию дополнительную драму", - отметил Дункан.
Эксперт также отметил, что главной звездой турнира стал 19-летний французский нападающий Килиан Мбаппе. "Все ожидали противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но команды Португалии и Аргентины не дошли до финала. Главным открытием турнира, однозначно, является Мбаппе, который стал самым молодым игроком в истории после Пеле, сыгравшим в финале чемпионата мира, - сообщил британский специалист. - Легендарный бразильский нападающий был очень хорош, а российский турнир показала всему футбольному миру новую звезду".
По словам Дункана, вылет сборной Германии, являющейся чемпионом мира 2014 года, на стадии группового этапа стал главной сенсацией российского турнира. "Мировое первенство преподнесло огромное количество сенсаций, главной из которых стало выступление немецкой команды. Сборная Германии была настолько неудачной, что по количеству ударов по воротам (72) их превзошли только пять сборных в турнире, четыре из которых сыграли на четыре игры больше, чем команда Йоахима Лева. А Мануэль Нойер стал единственным голкипером турнира, дважды бросавшимся в атаку, допустивший при этом результативную ошибку в матче с командой Южной Кореи", - сказал эксперт.
По его мнению, главным результатом чемпионата мира стало успешное введение системы видеопомощи арбитрам (VAR). "Только одна игру турнира завершилась со счетом 0:0, такого результата не было на мировых первенствах с 1954 года. VAR сильно помогла арбитрам с определением фолов в штрафных площадях. Также 43% голов на турнире было забито со стандартных положений, это лучший показатель с 1966 года", - сообщил Дункан.
ТАСС
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